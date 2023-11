Aus den Reihen der Zuhörer kritisierte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Angelika Müller die aus ihrer Sicht mangelhaften Informationen zu den aktuell im Teufental laufenden großen Baumaßnahmen zum Schutz von Amphibien.

Sie und viele andere Benutzer seien wegen der Baumaßnahme ohne Vorankündigung und Vorabinformationen plötzlich von einem Tag auf den anderen zwischen Sinkingen und Flözlingen erst auf die Maßnahme aufmerksam geworden, als sie auf der Fahrt Richtung Flözlingen plötzlich vor der Baustelle standen. Man habe es nicht im Vorfeld einmal für notwendig befunden, an der Ausfahrt von Sinkingen in Richtung Flözlingen auf die Baustelle und die damit verbundene Vollsperrung hinzuweisen. Lediglich in der Fischbacher Ortsmitte sei eine entsprechende Beschilderung angebracht worden. Dies habe zur Folge gehabt, dass alle Nutzer der Kreisstraße in Richtung Flözlingen auf halber Strecke im Teufental wieder mühevoll wenden und umkehren mussten.

Zunächst habe sie gedacht, dass sie im Vorfeld vielleicht etwas überlesen habe, so Müller, die auch Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Fischbach ist und in dieser Funktion beim zurückliegenden Blutspendentermin mit am Betreuungstisch saß. Und an diesem Tisch sei die laufende Baumaßnahme im Teufental sowie das damit verbundene Umleitungschaos ein großes Thema gewesen. Das Hauptthema sei jedoch die mangelnde Vorabinformation gewesen.

Gemutmaßt worden sei am Betreuungstisch auch, dass man absichtlich nicht informiert habe, weil es wohl viele Menschen gebe, die nicht verstehen können, weshalb man „wegen ein paar Kröten“, im Teufental wohl einige hunderttausende Euro für die Amphibienschutzmaßnahme ausgebe, wo doch sonst an allen Ecken und Enden das Geld fehle. Es hätte doch wohl ausgereicht, während der Krötenwanderung die Straße für drei Tage zu sperren. Bei ihren Ausführungen erhielt Angelika Müller Unterstützung von ihrem Mann Hubert Müller, von Zuhörer Herbert Schlenker und Ortschaftsrat Armin Müller. Bürgermeister Martin Ragg, der auch Mitglied des Kreistages ist, klärte dahingehend auf, dass es sich im Teufental um eine Maßnahme des Landkreises Schwarzwald-Baar handle, über die in öffentlicher Sitzung des Kreistages entschieden und auch berichtet worden sei. Er verteidigte die laufende Maßnahme und wies darauf hin, dass das Landschaftsschutzgebiet im Teufental ein echtes „Naturschutzwunder“ und großer „Kröten-Hot-Spot“ sei. Der Schwarzwald-Baar-Kreis habe schon vor Jahren die nun begonnene Maßnahme ins Auge gefasst, beim Land die entsprechenden Zuschüsse aus einem eigens für solche Maßnahmen vom Land bereitgestellten Topf beantragt und nun nach Bewilligung der Mittel mit der Maßnahme begonnen.