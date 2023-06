Einem regelrechten Marathonlauf in Sachen Preiserhöhungen glich die jüngste Sitzung des Niedereschacher Gemeinderates. Dabei wurden nicht nur die Pachtpreise für die Landwirte erhöht (wir berichteten), sondern auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände Baden-Württemberg (Städtetag und Gemeindetag) sowie der Kirchenleitungen der Kirchen Baden-Württembergs jeweils einstimmig auch die Beiträge für den Gemeindekindergarten in Fischbach, den Kindergarten in Schabenhausen und die Kinder-Villa in Niedereschach. In der Empfehlung zur Fortschreibung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2023/2024 werde laut Verwaltung angesichts der hohen Inflationsrate, die sich auf die Investitions- und Sachkosten sowie die Personalkosten auswirke, eine Erhöhung von 8,5 Prozent empfohlen. In dieser Erhöhung seien die genannten Kostensteigerungen teilweise berücksichtigt. Der Tarifabschluss vom April 2023 sei in der Kostensteigerung jedoch noch nicht berücksichtigt.

Bürgermeister Martin Ragg wies eingangs der Beratung darauf hin, dass die Kosten für die Kinderbetreuung in den zurückliegenden Jahren stark gestiegen seien. Zudem verwies er auf bestehende Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz. „Niedereschach braucht sich in keiner Weise verstecken. Wir haben bislang keine Warteliste und sogar eine funktionierende Krankheitsvertretung, wie sie viele nicht haben“, resümierte der Schultes. 80 Prozent der im Kindergartenbereich entstehenden Kosten zahlen nach seinen Worten das Land und die Gemeinde. Es gehe also um die letzten 20 Prozent. Hier müsse es das Ziel sein, dass diese 20 Prozent die Eltern bezahlen. Bislang liege dieser Wert in Niedereschach bei 14 bis 16 Prozent. „Wir erreichen die Zielmarke also nicht“, so das Gemeindeoberhaupt.

Eine Sondersituation ergab sich dabei für den Kindergarten Schabenhausen, der seit dem 1. Juni 2023 nicht mehr wie in den 50 Jahren zuvor vom Kindergartenverein betrieben wird. Im Auftrag der Gemeinde und im Einvernehmen mit dem bisherigen Kindergartenverein hat die Stiftung „Lernen – Fördern – Arbeiten“ (LFA) jetzt die Trägerschaft inne, was für die Eltern der Kindergartenkinder mit Blick auf die Kindergartenbeiträge ganz konkrete Auswirkungen hat.

Preissprung wird gedämpft

Um einen zu großen Preissprung zu vermeiden, den Bürgermeister Martin Ragg als „Riesen-Cut“ bezeichnete, beschloss der Gemeinderat, bis zum Kindergartenjahr 2025/2026 in drei Preisschritten die bisher vom Verein festgelegten sehr niedrigen Kindergartengebühren in Schabenhausen an die Gebühren der Gemeindekindergärten anzugleichen. Damit verbunden sind für die Eltern der Familien mit ein oder zwei Kindern unter 18 Jahren starke Beitragserhöhungen. Familien mit drei, vier und mehr Kindern unter 18 Jahren profitieren hingehen zunächst von diesen Angleichungen. Auf Nachfrage von Markus Dietrich, weshalb die Kindergartengebühren in Schabenhausen bislang so niedrig waren, erklärte Hauptamtsleiter Jürgen Lauer, dass dies dem früher über den Kindergartenverein üblichen Engagement der Eltern zu verdanken war und der Verein als Träger, der viel geleistet habe, die Gebühren auch entsprechend selbst festgelegt habe. „Früher kam in den Vereinskindergärten sehr viel mehr Unterstützung von den Eltern, in Schabenhausen ist das heute nicht mehr so“, so das Fazit von Lauer.

Mit Blick auf die vorgeschlagenen Beitragserhöhungen sprach Gemeinderat Rüdiger Krachenfels von einem „Dilemma“. Weil aus seiner Sicht die Gemeinde in den kommenden Jahren ohnehin Probleme mit dem Haushalt bekommen werde, müsse man der Erhöhung letztlich zustimmen. Andererseits sei klar, dass mit Blick auf den „Reallohnverlust“ ausgerechnet Familien belastet werden, von denen die meisten wohl nicht zu den Spitzenverdienern gehören. Sein Ratskollege Michael Asal verwies darauf, dass man wohl erhöhen müsse. Sonst komme es später zu ähnlichen Preissprüngen wie zuvor bei der Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen an die Landwirte.