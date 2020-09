von Gerd Jerger

Für mächtigen Wirbel sorgten in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Vergabe von Aufträgen für die millionenschwere Sanierung des Schulgebäudes etliche teils drastische Überschreitungen der ursprünglich kalkulierten Kosten. Einmal lagen die Mehrkosten gar bei weit über 100 Prozent.

Rundgang über die Großbaustelle

Vor Beginn der Sitzung hatten sich die Mitglieder des Gemeinderates, Ortsbaumeister Hartmut Stern und Bürgermeister Martin Ragg mit den zuständigen Architekten Karl-Peter Möhrle und Kathrin Stehle getroffen, um sich vor Ort ein Bild vom Stand der umfangreichen Arbeiten zu verschaffen. Möhrle erläuterte beim Rundgang über die Großbaustelle zahlreiche Details, auch mit Blick auf den Einbau eines Aufzuges. Dieser schlug bei der späteren Beratung im Gemeinderat hohe Wellen, da das Ausschreibungsergebnis mit 251 075 Euro weitaus höher lag als die ursprüngliche Kostenschätzung von 104 500 Euro.

Bei der Kostenschätzung sei seinerzeit noch nicht klar gewesen, wie es bezüglich der Statik aussieht, so Ortsbaumeister Stern. Die Prüfung durch den Statiker habe jedoch einige kostenintensive Überraschungen gebracht. Unter anderem müssen vorhandene Stützen komplett zurückgebaut und erneuert werden. Insgesamt sei das Angebot jedoch in sich schlüssig, betonte Stern. Der Preisspiegel zeige, dass reell kalkuliert wurde. Beim Aufzug handle es sich um ein „Schlüsselgewerk“, das man unbedingt jetzt angehen müsse, um den weiteren, zügigen Fortgang der Sanierungsarbeiten nicht zu gefährden. Schließlich sollen bis Ende des Jahres die Klassenzimmer bereits fertiggestellt sein, lautet die Planung.

„Das sollte keine Schule machen“

Während beim Rundgang keine Fragen zum Thema „Aufzug„ samt Kostenüberschreitung gestellt wurden, wurde das Thema in der folgenden Sitzung in der Eschachhalle, als die beiden Architekten nicht mehr anwesend waren, umso intensiver diskutiert. Gemeinderat Michael Asal bezeichnete die Überschreitung als gewaltig und „ordentliche Summe“. Er vertrat die Meinung, dass dies einem so renommierten Architekturbüro so nicht hätte passieren dürfen. „Das sollte keine Schule machen“, lautete die klare Ansage von Asal in der Sitzung.

Zweifel am Architekturbüro

Sein Ratskollege Markus Dietrich zeigte sich „schockiert“. „Haben wir das richtige Architekturbüro?“, so lautete seine Frage. Am liebsten hätte Dietrich die Ausschreibung aufgehoben und neu ausgeschrieben. Dann würde das Ausschreibungsergebnis aber auch nicht anders ausfallen, zeigte sich Hartmut Stern sicher. „Die Schuld beim Architekturbüro zu suchen, ist falsch“, so Stern. Das sei so nicht in Ordnung, zumal bei den bisherigen Gewerken das Büro stets sehr gut lag und die Ausschreibungsergebnisse erfreulicherweise meist sogar unter der Kostenschätzung lagen. Insgesamt laufe die Großbaustelle auch kostenmäßig gut. Er könne den Argumentationen nicht folgen.

Eine Gegenstimme, zwei Enthaltungen

Rüdiger Krachenfels empfand die Überschreitung als „enorm“ und hofft, dass dies ein „einmaliger Ausrutscher“ war. Nach langer Diskussion wurde letztlich bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen der Vergabe zum Preis von 251 075 Euro an die Firma Anton Haas aus Schramberg zugestimmt. Über die weiteren Vergaben berichten wir noch.