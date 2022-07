Soll die Gemeinde in Zukunft alle Forderungen in Sachen Klimaschutz ablehnen? Dies hatte vor einigen Wochen Gemeinderat Rüdiger Krachenfels gefordert. Der Streit um seinen Antrag erreichte jetzt einen neuen Höhepunkt.

Immer tiefer werden derzeit die Gräben am Niedereschacher Ratstisch zwischen Bürgermeister-Stellvertreter Rüdiger Krachenfels und der Grünen-Fraktion. Vorläufiger Höhepunkt: Grünen-Rat Oliver Bumann rückte Krachenfels in der jüngsten Sitzung in die