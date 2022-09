Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein betrunkener „Kletterer“ am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Ifflingerstraße in Niedereschach. Der 39-Jähriger wollte über ein Dachfenster in eine Wohnung gelangen und kletterte dazu über das Geländer des Treppenhauses auf das Dach, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dort rutschte der Mann allerdings aus und stürzte rund vier Meter tief auf das Vordach des Hauses. Der Kletterer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.