Als der Kindergartenverein Schabenhausen im Sommer vergangenen Jahres mit einem imposanten Jubiläumsfest sein 50-jähriges Bestehen feierte, hätte damals bestimmt niemand geglaubt, dass nur ein Jahr später alles vorbei sein sollte.

Doch das ist nun Fakt: Den Kindergartenverein Schabenhausen gibt es nicht mehr. In der Jahreshauptversammlung im Haus der Vereine wurde der Kindergartenverein einstimmig aufgelöst worden. Dazu führten mehrere Faktoren. So war der Kindergarten im vergangenen Herbst ohne Kindergartenleitung und stattdessen mit einem gravierenden Personalmangel konfrontiert, verbunden mit der großen Aufgabe, eine zweite Kindergartengruppe einzurichten. Und da auch für den Vorstand des Kindergartenvereins im Frühjahr nach Ablauf seiner Amtszeit keine neuen Verantwortlichen gefunden werden konnten, wurde es angesichts zunehmender und immer komplexer werdender Anforderungen an den Betrieb eines Kindergartens als sinnvoll angesehen, für den Kindergarten eine professionelle Trägerschaft ins Auge zu fassen.

Dies alle ließen die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Kindergartenvereis, Kerstin Wälde und Nicole Becker, in der Versammlung nochmals Revue passieren, nicht jedoch, ohne auf den Umstand hinzuweisen, dass der eigentlich zuständige Vorsitzende Robert Braun seit dem Sommer weder für den Verein noch für die Gemeinde greifbar sei, was den im Vorstand verbliebenen Vertreterinnen die Arbeit erschwert und die anstehenden Prozesse in die Länge gezogen habe.

In ihrem letztmaligen Jahresrückblick bis zur Übernahme der Trägerschaft durch die die Stiftung im Juni verwies Schriftführerin Fabienne Staiger auf erneut viele Aktionen und Attraktionen für die Kinder wie Einbringen der Ernte aus dem Hochbeet, Martinsumzug, Krippenaufbau am Rathausvorplatz und Waldweihnacht, Fastnacht unter dem Motto Cowboys und Indianer und Spielesonntag, bei dem jedes Kind sein Lieblingsspiel mitbringen und vorstellen durfte. Und dies alles unter der Vorgabe einer sehr spärlichen personellen Besetzung, was sehr viel Mehrbelastung für die verbliebenen Erzieherinnen bedeutete und viel Improvisationsvermögen erforderte.

Kassenchef Stefan Kröber konnte das Jahr 2022 mit einem Guthaben von 3100 Euro abschließen und so für das Jahr 2023 nach Gegenüberstellung aller Ein- und Ausgaben auf einen gesamten Kassenbestand von 55.792 Euro verweisen. Ein Guthaben, das jetzt mit der Auflösung des Kindergartenvereis gemäß der Satzung an die Gemeinde Niedereschach überwiesen werde.

Dies sei aber auch das einzig erfreuliche an diesem Abend, so dass Ortsvorsteher Alfred Irion dem Vorstand seine Entlastung aussprechen konnte, verbunden mit einem großen Lob und Anerkennung für die verbliebenen Vorstandsmitglieder für die viele zusätzliche Arbeit während der Übergangszeit, bevor er zum weniger erfreulichen Part schritt, der Abstimmung über die Auflösung des Kindergartenvereins, die einstimmig beschlossen wurde. Eine letzte Wahl stand aber dann doch noch an, die von zwei Liquidatoren. Gern stellten sich die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Kerstin Wälde und Nicole Becker zur Verfügung und wurden einstimmig gewählt.