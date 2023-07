Mächtig in Rage geraten ist in der Sitzung des Kappeler Ortschaftsrates ein Anwohner am Ammelbach wegen der Raserei in seiner Wohnstraße und der Nutzung, eher jedoch Nicht-Nutzung, der verschiedenen Bauobjekte bei der Säge wie Mühlenklause und Schleicher-Anwesen. Das Schleicher-Anwesen sei eigentlich als Tagungsgebäude vorgesehen gewesen – ob dieses Anwesen und die alte Mühlenklause nun abgerissen werden? Vor allem habe er es nie verstanden, dort für die Säge, die inzwischen ja als eine Art „Hobby-Gastronomie“ betrieben werde, auch noch einen großen Parkplatz anzulegen, obwohl unten bei der Mühlenklause ja wirklich genügend Platz sei. „Eine grüne Fläche, die deswegen wieder versiegelt werden musste, und die in der Regel komplett leer steht, ab und zu stehen mal zwei Autos drauf“, so die Aussage.

Regelrecht in die Wolle kriegte er sich dann mit Bürgermeister Martin Ragg, als dieser, ebenfalls sichtlich echauffiert, konterte, dass man heute doch um jede Gastronomie, die im Ort noch betrieben werde, froh sein müsse. „Schauen Sie doch nach Fischbach, wo das neu eröffnete ,Gasthaus Mohren‘ nach einem halben Jahr auch bereits wieder schließen musste, eine Katastrophe“. Die Dorfkultur ohne Gastronomie sei ja ohnehin am kaputtgehen, so der Rathauschef.

Kompromisslos stand man sich gegenüber, als der Anwohner vorbrachte, dass der vordere Teil des Wohngebietes „Am Ammelbach“, wo auch er wohnt, geradezu als Rennstrecke genutzt werde. Deshalb sei ihm nicht klar, weshalb dort nicht eine Tempo-30-Zone eingerichtet werde. Dies habe der Bürgermeister schon vor vier Jahren angekündigt, aber seither sei da nichts mehr gelaufen. „Wer befährt denn den Ammelbach, wenn nicht die dortigen Anwohner?“, entgegnete Siggi Reich. Und die Paketfahrer, die dort wirklich zu schnell durchfahren, die bremse man mit einem 30er-Schild auch nicht aus, so Ortsvorsteher Thomas Braun. Wann es denn endlich soweit sei, dass in Kappel nun auch flächendeckend Tempo 30 für Wohngebiete komme, so wie es der Gemeinderat ja beschlossen habe, wollte der Anwohner abschließend dennoch wissen, denn da warte er nun schon vier Jahre lang darauf. Das benötige eben seine Zeit, so Bürgermeister Martin Ragg und Ortsbaumeister Hartmut Stern, die Maßnahme werde momentan in Fischbach und Schabenhausen umgesetzt, und in Kappel werde im nächsten, spätestens im übernächsten Jahr Tempo 30 kommen.