von Gerd Jerger

Nun ist es amtlich: Wenn der Niedereschacher Gemeinderat zustimmt, soll nach Fischbach nun auch der Ortsteil Kappel sein neues Baugebiet bekommen. Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung, für das geplante Baugebiet, das unmittelbar an das bereits voll bebaute Gebiet Hornausenacker anschließt, dem Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Hornausenacker II“ zu empfehlen.

Wichtiger Faktor für Ortsteil

Für den Ortsteil sei dies ein ganz wichtiger Faktor, denn es gehe ja auch darum, durch den Zuzug weiterer Familien den Schulstandort zu erhalten, freute sich Bürgermeister Martin Ragg. Denn bei zu wenig Kindern gebe es für eine Schule nach den Vorgaben des Landes Auswirkungen auf die Unterrichtsformen, wie es sich in Fischbach im vergangenen Jahr gezeigt habe, so der Rathauschef. Manchmal sei gar der Bestand einer Schule gefährdet.

Es fehlt dringend an Bauplätzen

Aktuell wollten viele junge Familien in der Gemeinde bauen, es könne ihnen jedoch kein Bauplatz zur Verfügung gestellt werden. Schon deshalb sei er sehr froh, dass das geplante Neubaugebiet nun realisiert werden könne, so Martin Ragg. Es seien keine großen baurechtlichen Probleme zu erwarten, da die geplante Fläche durch den übergeordneten Flächennutzungsplan bereits abgesegnet sei.

Neue Möglichkeiten für junge Bürger

Mehrheitlich betonte in der anschließenden Diskussion auch die Mehrheit der Ortschaftsräte die dringende Notwendigkeit des neuen Baugebietes. So werde für viele junge Bürger die Möglichkeit geschaffen, im Ort bleiben zu können. Diese Dringlichkeit betonte auch Steffi Schwarzeit mit dem Hinweis, dass sie etliche Familien kenne, die händeringend einen Bauplatz in der Gemeinde suchten.

Schnell in Interessentenliste eintragen lassen

Sie wollte zudem von Bürgermeister Ragg wissen, ob es bei der Vergabe der Grundstücke dann auch eine Art Vorkaufsrecht für Einheimische gebe. Die Frage nach den Bedingungen zur Vergabe der Bauplätze stelle sich allerdings erst, wenn das Bebauungsplanverfahren zu Ende gebracht sei, antwortete Ragg. Wichtig für Bauinteressierte sei es auf jeden Fall, sich so schnell wie möglich in der Liste der Interessenten für die Baugrundstücke einzutragen, die bei der Gemeinde geführt werde.

Ärger um Erdauffüllung geht weiter

In der Frageviertelstunde wollte Udo Laufer von Bürgermeister Ragg wissen, wie denn der Sachstand bei der eigenmächtigen Erdauffüllung beim Angelpark sei. Dort hatte im Sommer 2018 der Eigentümer ohne behördliche Genehmigung und eigenmächtig den dortigen bisherigen Parkplatz weit über die genehmigte Größe auffüllen lassen, was etliche Angrenzer auf die Palme gebracht hatte. Das Landratsamt hatte auf deren Einspruch hin angeordnet, dass die Auffüllung bis zur gesetzlich erlaubten Größe zurückzubauen sei.

Gesetzte Frist ist abgelaufen

Nachdem sich daraufhin jedoch nichts getan hatte, war auf neuerliche Nachfrage im Oktober 2019 von Bürgermeister Ragg zu vernehmen, dass dem Eigentümer des Angelparks vom Landratsamt die Vorgaben gemacht wurden, wie weit er die Erdaufschüttung zurückzubauen habe. Dafür sei ihm eine Frist gesetzt worden. Diese Frist sei nun abgelaufen und nichts sei passiert, was etliche Bürger doch sehr verwundert habe.

Eigentümer erhebt Widerspruch

Dazu ergänzte Ragg, dass der Eigentümer Widerspruch gegen die Entscheidung des Landratsamtes erhoben habe, über den die Behörde inzwischen wiederum entschieden habe. Nach erneuter Prüfung der Sachlage bleibe das Landratsamt bei seiner Entscheidung und die Auffüllung müsse zurückgebaut werden. Eine aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung der nächsthöheren Instanz sei dem Eigentümer dabei nicht zuerkannt worden. Statt dessen gab es für den Rückbau die neue Frist 4. November, außerdem wurde ein Zwangsgeld in Höhe von mehreren tausend Euro angedroht.

Verfahren liegt beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim

Auf die Frage von Udo Laufer gab Bürgermeister Martin Ragg nun bekannt, dass der Verursacher gegen die Verfügung des Landratsamtes erneut Widerspruch eingelegt habe und das Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim derzeit noch laufe. Man lebe ja in einem Rechtsstaat und jeder dürfe sich gegen behördliche Maßnahmen wehren, so das Gemeindeoberhaupt.

Langer Instanzenweg möglich

Da jedoch eine aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung der nächsthöheren Instanz nicht zuerkannt wurde und mit dem Frist 4. November die Erdauffüllung hätte zurückgebaut werden müssen, hakte Udo Laufer weiter nach. „Die Vorgaben, Regeln und Gesetze sind doch da, warum dauert das denn so lange?“, wollte er wissen. „Eben durch unsere Rechtsstaatlichkeit bedingt“, so Ragg. Er zeigte die gesamten Instanzen auf, den ein solches Verfahren durchlaufen könne. Coronabedingt laufe derzeit ohnehin vieles auf Sparflamme.