Wie Kommunalpolitik funktioniert, wie Ideen und Wünsche entwickelt, in den Gremien diskutiert und letztlich auf demokratischer Basis umgesetzt oder auch nicht umgesetzt werden, das konnten die Jugendlichen des neu gegründeten „Jugendrats 4 you“ im Sitzungssaal des Niedereschacher Rathauses nun in einer ersten Kick-off-Veranstaltung erfahren. Unter der fachkundigen Leitung des Verwaltungswissenschaftlers Jakob Crone, der an der Gemeinschaftsschule in Deißlingen im Januar bereits den Jugendtag moderiert hatte, aus dem dieser Jugendrat eigentlich hervorgegangen war, und Ursula Miola, der eigentlichen „Mutter“ des Jugendrats, waren die Jugendlichen einen Nachmittag in verschiedenen Workshops damit beschäftigt, zu den Themen Freizeitangebote, Mobilität, Jugendarbeit und Schule Ideen zu entwickeln, ihre Wünsche einzubringen und Pro- und Kontra der verschiedenen Gesichtspunkte abzuwägen. Zur Unterstützung der Arbeitsgruppen waren später dann auch mehrere Gemeinde- und Ortschaftsräte zu den Arbeitsgruppen dazugestoßen, um sich mit ihren Erfahrungen aus dem Gemeinderatsalltags mit einzubringen.

Bei einer reichhaltigen Auswahl an Pizza und kühlen Getränken – eigentlich war die Veranstaltung vor dem Rathaus im Freien geplant gewesen, witterungsbeding dann doch in den Sitzungssaal verlegt worden – wurden Für und Wider diskutiert. Themen waren ein Snack-Automat an der Schule, das Buspaten-Projekt – dabei sollen geeignete und geschulte Jugendliche oder vielleicht auch Lehrer oder Pensionäre dafür sorgen, dass es in den Schulbussen nicht zu Streitigkeiten, Rangeleien und Gedränge kommt -, ein Outdoor-Gym, mehr oder weniger ein Mach-Dich-Fit-Bewegungsparcours in Kappel, und eine Half-Pipe für Anfänger auf dem bereits bestehenden Skateplatz. Nach Abwägung aller Argumente und Gegenargumente zusammen mit den Orts- und Gemeinderäten stellte der Moderator dann die Frage in den Raum, was die Jugendlichen, aber auch die teilnehmenden Gemeinde- und Ortschaftsräte aus dieser Veranstaltung mitnehmen. Und das war doch höchst interessant: So zeigte sich Ortschaftsrat Louis Weisser höchst erfreut, dass es doch noch so viele engagierte Jugendliche gibt. Somit bestehe für ihn jetzt wieder Hoffnung, dass es doch wieder irgendwie weitergehe. Peter Engesser stellte fest, dass es viele Wünsche seien, die von den Jugendlichen vorgebracht wurden, ob man die alle erfüllen könne, stehe auf einem anderen Blatt.

Siggi Reich hatte festgestellt, dass man junge Menschen mit ihren Wünschen und Anliegen ernst nehmen muss, aber es gelte auch für ihn der Grundsatz: „Wir sind kein Wunschkonzert“. Sehr viele positive Eindrücke und viele positive Gespräche mit verschiedenen Personen geführt zu haben, sei enorm wichtig gewesen. Genauso wichtig aber auch, dass man zur Erreichung der Ziele auch auf die Menschen zugehen und mit ihnen sprechen müsse, so eine Meinung aus dem Kreis der Jugendlichen.