Der Errichtung eines Windparks mit zwei, drei Windkraftanlagen auf der Gemarkung Niedereschach steht im Grunde nun nichts mehr entgegen. Bei einer Gegenstimme von Rüdiger Krachenfels stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, mit dem Regionalverband Gespräche zu führen mit dem Ziel, eine vorgesehene Fläche für Windkraft auf dem Kappeler Berg in das formale Fortschreibungsverfahren des Regionalverbandes für Windkraftstandorte aufzunehmen.

Interessant dabei, dass es genau um diesen Standort bereits vor 20 Jahren, im Jahr 2003, einen Schlagabtausch um das Für und Wider von Windkraftanlagen im Gemeinderat gegeben hatte, als der einzig mögliche Standort in Niedereschach auf der Anhöhe in Richtung Dauchingen und Weilersbach dann doch mehrheitlich für schlecht befunden worden war. Zehn Jahre später, 2013, kam das Thema im Zuge einer Änderung des Flächennutzungsplans auf den Ratstisch, aber auch diesmal hatten die Anträge, in erster Linie aus Naturschutzgründen und wegen einer kaum zu erwartenden Rentabilität infolge zu geringer Windhöffigkeit, keine Chance auf eine Realisierung.

Den neuerlichen Anlauf begründete Bürgermeister Martin Ragg jetzt damit, dass durch den Gesetzgeber neue Bestimmungen erlassen und die Bundesländer aufgefordert seien, auf einer Fläche von 1,8 Prozent des Landesgebiets Standorte für Windkraftanlagen auszuweisen. Und nun befürchte er ein Szenario, „das ein x-beliebiger Investor von außerhalb kommt und uns eine Windkraftanlage hinsetzt, die wir dann nur anschauen dürfen und nichts davon haben“, so Bürgermeister Martin Ragg.

Aber nachdem man im Ort in der glücklichen Lage sei, die renommierte Bürgerenergie Niedereschach zu haben, sei diese an die Gemeinde herangetreten mit dem Vorschlag, zunächst die Planung und im Erfolgsfall auch die Umsetzung einer Windkraftanlage eventuell mit zwei oder drei Windkrafträdern am Standort Kappeler Berg in Angriff zu nehmen.

Während Walter Pankoke diese Entwicklung befürwortete und das, was womöglich dabei herauskomme, ein Muster wäre, das seinesgleichen suche, wunderte sich Michael Asal über die Argumentation des Bürgermeisters, in den letzten Jahren hätten sich beim Thema Artenschutz wie auch der Windhöffigkeit durch Gesetzesänderung wie technische Entwicklungen neue Möglichkeiten ergeben. „Bedeutet dies, dass der Artenschutz jetzt ausgehebelt ist und jetzt plötzlich mehr Wind weht?“, wollte Asal wissen.

Windkraftanlagen würden inzwischen höher, was auch eine bessere Windnutzung bedeute, erklärte der Bürgermeister dazu. Und beim Artenschutz, da tue sich wirklich etwas, sagt Ragg, ohne dies näher auszuführen.

Rüdiger Krachenfels meinte, unter dem Aspekt, dass man im Ort das Heft des Handelns in der Hand behalten wollen, könne man die Sache ja eher nicht verwehren. Trotzdem werde er dagegen stimmen, weil er diese Entwicklung für prinzipiell falsch halte. Denn es gebe genügend Anzeichen, dass diese sogenannte Energiewende grandios scheitern werde. Und jede noch so kleine PV-Anlage und jedes Windrad trage einen Teil zu diesem Scheitern bei: „Und wir machen uns damit für diese falsche Politik mit verantwortlich“. Gleichzeitig sehe man, wie der Industriestandort Deutschland vor die Hunde gehe bei Kosten, die man auch noch der nächsten Generation auferlege.

Und vor dem Hintergrund, dass diese geplante Ausweisung einer Windkraftanlage mehr oder weniger auf eine „Erpressung der grünen Regierung“ zurückzuführen sei, wie Michael Asal es aussprach und wie dies auch aus den Diskussionsbeiträgen der meisten Ratsmitglieder herauszuhören war, kam der Beschluss zustande: „Wenn wir schon erpresst werden, dann entscheiden wir uns eben für das kleinere Übel“.