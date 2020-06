Niedereschach vor 2 Stunden

„Irgendwie müssen wir es überstehen“: Warum die meisten Reisebusse in der Region stillstehen, obwohl sie eigentlich wieder rollen dürften

Seit dem 15. Juni dürfen Reisebusse die Urlauber wieder ins gewünschte Feriendomizil bringen. Was nach einer guten Nachricht klingt, sieht in der Praxis anders aus. Dieter Petrolli, Geschäftsführer des Reisebusunternehmens Petrolli Reisen, spricht mit dem SÜDKURIER darüber, warum der Neustart so schwierig ist und wie viel Aufwand dahinter steckt.