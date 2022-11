von Gerd Jerger

Das Niedereschacher Adventsdörfle soll nach zweijähriger Corona-Auszeit in wenigen Wochen endlich wieder stattfinden. Niedereschach freut sich auf die besondere Vorweihnachtsstimmung bei der beliebten Veranstaltung am ersten Adventswochenende – und drückt die Daumen, dass diesmal alles klappt.

„Gerade noch etwas über zwei Wochen sind es nunmehr bis zum Geheimtipp im Eschachtal, dem Niedereschacher Adventsdörfle am 1. Adventwochenende“, so hieß es bereits im vergangenen Jahr in der Ankündigung. Doch dann musste es wenige Tage vor dem Start aufgrund der sich immer mehr zuspitzenden Corona-Situation abgesagt werden.

Mehr Platz vor der Eschachhalle

Dieses Mal sind die Organisatoren mit Karl-Heinz Wimmer und Carsten Nelke jedoch guter Hoffnung, dass es wie geplant über die Bühne gehen kann. Eine Veränderung gibt es dennoch: Es wird nicht in der heimeligen Atmosphäre des Arzúa-Platzes an der Kulturfabrik stattfinden, sondern aufgrund des größeren Platzangebotes in Anbetracht der Vorsorgemaßnahmen zu Corona auf dem Vorplatz und rund um die Eschachhalle. Hier können die Abstände zwischen den einzelnen Ständen weitaus besser eingehalten werden.

Geteilte Reaktionen bei den Vereinen

Allerdings werde dies „ein einmaliger Ausflug unter seiner Organisation sein“, wie Wimmer anlässlich der Besprechung mit den teilnehmenden Vereinen und Organisationen bekannt gab. Denn die Meinung der Vereine zum Standort Eschachhalle ist bekanntlich gespalten, wie es sich schon im Vorfeld zeigte. Die einen sind froh, dass sie Kücheneinrichtung und Spülmaschine in der Eschachhalle benutzen können, während die Vereine, die ihre Unterkünfte ohnehin schon an der Kulturfabrik haben, natürlich ungern auf diesen Komfort verzichten.

In diesem Jahr müssen die Organisatoren auf die heimelige Atmosphäre des Arzúa-Platzes bei der Kulturfabrik verzichten. Das Adventsdörfle findet einmalig rund um die Eschachhalle herum statt. | Bild: Gerhard Jeger

Aber auch rund um die Eschachhalle erwartet die Besucher und Gäste getreu dem Motto „An jedem Stand andere Spezialitäten und Neues zu entdecken“ auch in diesem Ausnahmejahr ein anspruchsvolles vorweihnachtliches Programm, verspricht Karl-Heinz Wimmer. Zudem stehe der Otto-Sieber-Saal zur Verfügung, in dem auch Kaffee und Kuchen angeboten wird.

Es warten viele Leckereien

Ansonsten lassen die kulinarischen Angebote keine Wünsche offen: Flädlesuppe, Crepes, Kässpätzle, Hackfleischküchle, Bauernpfannen, Striebele, Hutzelbrot und Apfelküchle bis hin zu Schupfnudeln und Flammkuchen sind nur einige der zahlreichen Angebote der Niedereschacher Vereine und Organisationen.

Und auch der seit Jahren heißbegehrte Ulloa-Käse aus der spanischen Partnergemeinde Arzúa dürfte sich so langsam auf seine knapp 2000 Kilometer lange Reise in die Partnergemeinde machen, ebenso das spanische Olivenöl. Daneben werden für den weihnachtlichen Gabentisch und unter den Weihnachtsbaum jede Menge origineller Geschenke wie Adventskränze, Bascetta-Sterne, Drechselarbeiten, Weihnachtskrippen, selbst hergestellte Liköre und vieles mehr angeboten.

Jetzt gibt‘s die Weihnachtskugeln

Auch das Programm kann inzwischen wieder in gewohntem Umfang angeboten werden: So ist die beliebte Glücks-Weihnachtsbaumaktion der Kinder wieder angesagt, zu der ab Anfang November 150 Weihnachtskugeln über das Bürgerbüro im Rathaus kostenfrei an Kinder bis zwölf Jahre ausgegeben werden. Die Kugeln können von den Kindern bemalt, verziert, dekoriert oder einfach so belassen werden, wie sie abgeholt wurden.

Beim Adventsdörfle werden diese Kugeln an einen Weihnachtsbaum gehängt und ein bei der Abholung beigefügtes Teilnahmelos abgegeben. Unter diesen Teilnehmern werden Sachpreise und Gutscheine verlost – und natürlich kann die eigene Kugel am Ende wieder mitgenommen werden.

Das Programm Das Niedereschacher Adventsdörfle findet in diesem Jahr ausnahmsweise auf dem Vorplatz rund um die Eschachhalle am 1. Adventwochenende statt. Beginn ist am Samstag, 26. November, um 14.30 Uhr mit den Ansprachen von Bürgermeister Martin Ragg als Schirmherr und dem Organisator Karl-Heinz Wimmer. Ende um 22.30 Uhr mit der Marktschließung durch den Nachtwächter. Marktöffnung am Sonntag, 27. November, ist um 11 Uhr. Um 15.15 Uhr treffen Nikolaus und Knecht Ruprecht ein. Um 16.15 Uhr erfolgt die Preisverteilung der Glücks-Weihnachtsbaumaktion mit anschließender Illumination des Veranstaltungsgeländes, bevor mit dem gemütlichen und besinnlichen Ausklang das Marktgeschehen um 18 Uhr endet.

Auch das Hirtenfeuer darf wieder brennen, der beliebte Treffpunkt zum Wärmen und zum Grillen der Roten Wurst am Stock oder für Stockbrot. Der Gesangverein Niedereschach marschiert diesmal mit seinen musikalischen Darbietungen von Stand zu Stand, die Kinder des katholischen Kindergartens treten am Sonntagnachmittag auf und die Märchenerzählerin nimmt die Kinder mit auf zwei phantasievolle Reisen, bevor Nikolaus und Knecht Ruprecht eintreffen und die Kinder mit kleinen Gaben erfreuen.