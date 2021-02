von Albert Bantle

Niedereschach (aba) Mit einer in der Corona-Zeit“ nicht selbstverständlichen Geste, überraschten der Vorsitzende des FC 1920 Fischbach (FCF), Adrian Rigoni, und der Kassierer des FCF, Simon Storz, Bürgermeister Martin Ragg mit einer Spende des Vereins in Höhe von 400 Euro an den Sozialfonds der Gemeinde Niedereschach. „Gerade auch für die Vereine gab es schon bessere Zeiten, umso mehr freue ich mich heute über diese Spende“, sagte Bürgermeister Martin Ragg bei der Spendenübergabe im Rathaus. Rigoni und Storz betonten, dass es beim FC Fischbach Tradition habe, zum Jahreswechsel für einen guten Zweck zu spenden. Normalerweise sammelt der Verein hierfür stets bei der traditionellen Vereins-Weihnachtsfeier Spenden bei den Teilnehmern ein. Da die Weihnachtsfeier auf Grund der Corona-Pandemie dieses Mal ausfallen musste und somit auch nicht gesammelt werden konnte, hat die Vorstandschaft entschieden, die Spenden-Tradition trotz eigener Pandemie-Sorgen aufrecht zu erhalten. Im Gespräch mit Bürgermeister Martin Ragg wurde dabei, natürlich ohne dass Namen genannt wurden, überaus deutlich, dass es auch in der eigenen Gemeinde soziale Notfälle gibt, bei denen die Gemeinde mit Mitteln aus dem Sozialfonds – unbürokratisch aber nicht ungeprüft – immer wieder helfen kann. Der einst von Niedereschachs früherem Bürgermeister Otto Sieber initiierte und von Ehrenbürgerin Hildegard-Strohm mit einem soliden Grundstock ausgestattete Sozialfonds wird seither durch Spenden von Firmen, Bürgern und mitunter auch von Vereinen immer wieder aufs Neue gespeist. „Mit diesen finanziellen Mitteln aus dem Sozialfonds konnte schon so manche Notlage gelindert oder ganz aufgefangen werden“, wie der Leiter der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister Martin Ragg, jetzt erfreut konstatierte.