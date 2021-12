von Gerd Jerger

„Älter werden in sorgenden Dörfern“ – unter diesem Motto hat sich im Jahr 2020 ein mit Bürgern aus allen Ortsteilen besetztes Team rund um Joachim Bucher und Bürgermeister Martin Ragg intensiv mit einem Konzept beschäftigt. Nun gehen die Gemeinde und das Organisationsteam den nächsten Schritt und denken intensiv über eine neue Nutzung der Musikkneipe „Krone“ in Schabenhausen nach.

Ein Zuhause für Menschen ab 55

„Leben im Kronepark“ soll das Projekt heißen. In der Krone und auf dem dortigen Areal soll eine Hausgemeinschaft entstehen, in der Menschen ab etwa 55 Jahre ein Zuhause finden und in der sie auch bei eintretender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit verbleiben können. Neben einem barrierefreien Seniorenwohnen sollen eine Tagespflege und ein Angebot zur Stärkung der dörflichen Gemeinschaft eingerichtet werden.

Derzeit steht die geschichtsträchtige Krone in Schabenhausen leer. Das soll sich mit dem Projekt „Leben im Kronepark“ wieder ändern. Bild: Gerd Jerger

„Uns ist es wichtig, dass unser Projekt in den Ort passt. Deshalb wollen wir den Bedürfnissen und Erfordernissen der Bürger aus Schabenhausen möglichst nahekommen“, betont nun Schabenhausens Ortsvorsteher Alfred Irion.

Er steht mit Blick auf das Projekt in Schabenhausen ebenso als Ansprechpartner zur Verfügung wie Joachim Bucher mit Blick auf das Gesamtprojekt. Denn das große Ziel ist es, ähnliche Projekte wie in Schabenhausen in allen Ortsteilen auf den Weg zu bringen.

Auch Jüngere sind hier herzlich willkommen

Beide betonen, dass auch jüngere Menschen willkommen sind und solche, die bereit sind, das Projekt als Investor zu unterstützen. Um das Projekt „Leben im Kronepark“ und auch die angedachten weiteren Projekte realisieren zu können, ist die Gründung einer Dachgenossenschaft geplant, an der sich alle Interessierten beteiligen können. Unter dem Dach dieser noch zu gründenden Genossenschaft soll auch das Vorhaben im „Kronepark“ abgewickelt werden.

Hier gibt es noch mehr Informationen Unter der Telefonnummer 0160/90401693 gibt Joachim Bucher gerne Auskunft. Umgesetzt werden kann das Projekt „Leben im Kronepark“ frühestens bis zum Herbst 2024, so Bucher auf Nachfrage. Wer weitere Exemplare des Umfragebogens benötigt, kann diese im Bürgerbüro des Rathauses erhalten.

Umfrage zum „Kronepark“ läuft bis Mitte Januar

Um ganz konkret abzuklären, wie groß das Interesse der Schabenhausener Bürgerinnen und Bürger am „Leben im Kronepark“ ist und wie sie sich dies vorstellen könnten, gibt es nun im Ortsteil eine Umfrage. In den nächsten Tagen wird sich in jedem Briefkasten in Schabenhausen der entsprechende Umfragebogen befinden. Dieser muss bis 19. Januar entweder im Rathaus oder bei Ortsvorsteher Alfred Irion wieder zurückgegeben werden.

Ihren Lebensabend sollen die Schabenhausener im eigenen Dorf verbringen können. Rahmenbedingungen sollen schon bald geschaffen werden. | Bild: Sebastian Kahnert

In der Umfrage werden ganz konkrete Dinge angesprochen, die jeder dann entsprechend ankreuzen kann. So wollen die Initiatoren wissen, wie wichtig dem Einzelnen das Projekt in Schabenhausen ist und welche Wünsche damit verbunden sind.

Mögliches Angebot wird abgefragt

Beispielsweise wird gefragt, ob ein kleines Dorfcafé mit Vespermöglichkeit, Ausschank und kleinem Biergarten erwünscht ist. Eine andere Frage lautet, ob ein kleiner Dorfladen mit heimischen Bioprodukten und eine Einkaufsmöglichkeit zur Grundversorgung integriert werden sollte. Es werden auf dem Umfragebogen auch ganz konkrete mögliche Angebote aufgeführt und abgefragt, wer diese Angebote und wie oft nutzen würde.

Ebenso werden Fragen zum gewünschten Wohnraum gestellt, ob man diesen mieten oder kaufen möchte und auch ob man am Kauf von Anteilen an der zu gründenden Genossenschaft interessiert sind. Ein Anteil läge demnach bei 500 Euro, wobei natürlich auch eine kleine Dividende in Betracht käme.

Wer wünscht sich welche Art der Betreuung?

Konkret abgefragt wird auch, wie groß das Interesse wäre, im „Kronepark“ einzuziehen und welche Betreuungsangebote gewünscht werden. Diese Wahl- und Betreuungsangebote sollen über Kooperationspartner wie die „Bürger für Bürger e.G.“ deren Vorstandsvorsitzender Joachim Bucher ist, sowie Pflegedienste und weitere Dienstleister gesichert werden. Wer nach dem Ankreuzen der konkreten Fragen noch weitere spezielle Fragen hat oder Anregungen geben möchte, findet hierfür auf dem Umfragebogen ebenfalls Platz.