Dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 zufolge gibt Niedereschach im kommenden Jahr mehr Geld aus, als die Gemeinde einnimmt. Bei der Einbringung des Haushaltsplans in die jüngste Gemeinderatssitzung führte dies zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Verfechtern und Gegnern eines Sparkurses. Dies zeigte die Diskussion bei der Vorstellung der einzelnen Positionen durch die Rechnungsamtsleiterin Melanie Cziep.

So sei im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 bei Erträgen von 15,6 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 18,2 Millionen Euro im Planjahr mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro zu rechnen, berichtete die Rechnungsamtsleiterin. Dies sei zum einen auf die steigenden Kosten zurückzuführen, die auch der Haushalt zu spüren bekomme, wie auch auf die Systematik des Finanzausgleichs, da durch die hohen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer aus dem Jahr 2022, mit weniger Zuweisungen in den Folgejahren zu rechnen sei. Das negative Ergebnis für das Jahr 2024 müsse über die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Dass in den vergangenen Haushaltsjahren ordentlich gespart worden sei, komme der aktuellen Haushaltsplanung zugute. Auf der Investitionsseite stehen 1,48 Millionen an Einzahlungen 5,4 Millionen Euro Auszahlungen gegenüber, was einen Fehlbetrag bei Investitionen von rund 3,96 Millionen Euro bedeute, schilderte Cziep. Mit einer Summe von 6,9 Millionen Euro im ersten Investitionsprogramm gestartet, konnte die Gemeinde diesen Betrag in den vorausgegangenen Sitzungen auf 4,1 Millionen Euro und nach weiteren Kürzungen innerhalb der Verwaltung auf die jetzigen 3,69 Millionen Euro zurückschrauben. Trotzdem noch eine sehr hohe Summe, die erstmal personell erwirtschaftet werden müsse; es sei aber ein Ergebnis, mit dem man leben könne, lautete Czieps Fazit.

Räte sind unterschiedlicher Ansicht

Bei der Diskussion über die vorgelegten Zahlen gab es zwei gegensätzliche Lager. So sah etwa Reinhold Hummel (Grüne) die finanzielle Lage der Gemeinde durchaus positiv. Bei rund 6 Millionen Euro Rücklage, im Ergebnishaushalt noch vier Millionen Euro aus Überschüssen und ein Sonderergebnis von 400.000 Euro: „Selbst wenn wir jetzt 5 Millionen verbrauchen, ist es doch nicht so, dass die Gemeinde deswegen am Hungertuch nagt, sondern noch erhebliche Summen übrig wären“, sagte Hummel. Wenn er die Haushaltsplanungen verfolge, habe man in den vergangenen Jahren außer im Jahr 2021 immer erhebliche Überschüsse eingefahren. Bestimmt auch, weil die Einnahmen immer sehr konservativ und die Ausgaben auf das Maximale, was kommen könnte, angesetzt wurden. Der Haushalt sei also keinesfalls auf Kante genäht, sondern im sicheren Bereich, so Hummel. Es sei davon auszugehen, dass am Ende des Jahres 2024 eher wieder Überschüsse da seien als Defizite. Unter Zugrundelegung der Haushaltsergebnisse der zurückliegenden zehn bis 15 Jahre sei Niedereschach noch nie in ein Finanzloch gerauscht, weshalb die Gemeinde auch nicht übermäßig vorsichtig agieren sollte.

Dem widersprach Michael Asal (Freie Wähler) vehement. Die Gemeinde stehe nur so gut da, weil all die Jahre über gut gewirtschaftet worden sei. „Hätten wir so gewirtschaftet, wie es die Bundesregierung vormacht, wären wir verschuldet bis über beide Ohren“, sagte er. Alles nur positiv zu sehen, „die Steuereinnahmen sprudeln, man kann jetzt den großen Schluck aus der Pulle nehmen“, dadurch gehe der Schuss mit Sicherheit nach hinten los. Auch die Vorgehensweise – es werde schon alles gutgehen – könne er nicht nachvollziehen.