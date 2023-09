Seit bereits 56 Jahren erfreuen die Aktiven des Trachtenvereins Reckhölderle die Bürger mit ihrem farbenprächtigen Spektakel des Hammellaufs, der seit seiner ersten Aufführung im Jahr 1967 zu einer festen Größe im kulturellen Leben der Gemeinde geworden ist und sich seither großer Beliebtheit bei Jung und Alt erfreut. Und der Zulauf von Kindern und Jugendlichen zu diesem spannenden Gewinnspiel war auch in diesem Jahr ungebrochen.

In den letzten Jahren stets zusammen mit dem nachfolgenden Oktoberfest des Musikvereins Harmonie an der Eschachhalle ausgetragen, fand das Spektakel am vergangenen Samstag in diesem Jahr erstmals wieder in der heimeligen Atmosphäre der Kulturfabrik statt. Das hatte auch seinen Grund, denn dort stand seit Jahren erstmals wieder der vom Trachtenverein in diesem Frühjahr aufgestellte Maibaum.

Der Maibaum wärmt jetzt

Und der war in diesem Jahr in den Ablauf des Hammellaufs mit einbezogen. Vor kurzem von den Männern des Trachtenvereins umgelegt und in handliche Stücke zersägt, wurden jetzt in Anbetracht der herannahenden kalten Jahreszeit die Meterstücke des Maibaums gegen einen Obolus von zehn Euro als wärmende „Maibaumfackeln“ an die Besucher verkauft, die sich bei noch strahlendem Spätsommerwetter zu Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde um das Geschehen um den Hammellauf eingefunden hatten. Zu den heimatlichen Klängen der Akkordeongruppe mit Ralph Jerger und Rosemarie Drexlmaier folgte dann der Start der Kinder und Jugendlichen zum „Kreislauf“ um den in der Mitte der Trassierung angepflockten Hammel, der als Leihgabe vom Kappeler Streichelzoo sich wegen des Trubels um ihn in keinster Weise aus der Ruhe bringen ließ.

Nach spannenden Minuten und nachdem jeder Teilnehmer zehnmal das Fähnchen in der Hand gehalten hatte, weitergereicht vom Trachtenvereinsvorsitzenden Claus Stange, schepperte der Wecker unter dem weiß-roten Traditionstaschentuch des Trachtenvereins, und das Fähnchen hatte just zu dem Zeitpunkt Simon Veit in der Hand, vor und hinter ihm David Storz und Ben Lindinger. Das waren dann also die drei Gewinner des Hammellaufs.

Wobei es Simon Veit als Hauptgewinner vorzog, lieber den Geldpreis für den Hammel entgegenzunehmen, als ein Haustier, an dem seine Eltern vielleicht nicht so recht Freude gehabt hätten – zumindest bis zum Osterschmaus. So darf der Hammel weiterleben.