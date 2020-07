von Albert Bantle

14 Wochen lang hat der Corona-Lockdown den vom Fischbacher Hartmut Lübben geleiteten Kirchenchor der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach-Dauchingen zu Distanz gezwungen. Die Zeit hat den Sängerinnen und Sängern schmerzhaft bewusst gemacht, wie freudvoll und wichtig das Singen und die Gemeinschaft des Kirchenchors für sie sind. „Nachdem immer noch ein generelles Chorsingen in den Gottesdiensten untersagt ist, wollen wir unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie unser Fähnchen wieder hochhalten und das tun, was möglich ist, damit Chor und Stimme nicht versiegen und versagen“, sagt Lübben nun. Er hat das Proben unter Corona-Bedingungen mit dem Konzept kleiner Corona-Chörchen, streng angepasst an die Vorgaben der Landeskirche Baden und des Bezirkskantorats Villingen, wieder aufgenommen.

Seither treffen sich die Sänger in Gruppen, die die Anzahl von sieben Personen nicht überschreiten. Bei Ehepaaren dürfen es auch mal acht Teilnehmer sein. Die lichte Raumhöhe und Belüftbarkeit im Gemeindezentrum sei gewährleistet. Den Chor hat Lübben in vier Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe ein Mal im Monat Probe haben wird.

Singen mit vielen Vorschriften

Dabei müssen einige Vorschriften beachtet werden. Dazu gehört es, schon beim Betreten des Gemeindezentrums die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Zu Beginn der Probe müssen alle eine Teilnahmeerklärung ausfüllen, die nach der Probe auch bestätigt werden muss. Nach der Probe müssen alle die Berührungsflächen wie Stuhllehne feucht reinigen. Während der Zeit, in der nicht gesungen wird, müssen alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ziel: die Stimme erhalten

„Wir proben am Dienstagabend ab 19.30 Uhr zwei Mal 25 Minuten und dazwischen lüften wir gründlich“, so Lübben. Da ein Gemeindesingen noch nicht erlaubt sei, müsse das erste Ziel darin bestehen, „unsere Stimmen zu erhalten und das vorhandene Repertoire nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, erklärt Lübben.

Die Nähe fehlt einfach

Nach nunmehr zwei Proben stellte Lübben fest, dass Klang und Präsenz der Sängerinnen und Sänger sehr intensiv sind. Da jeder sich selber und seine Stimme hört, sei die Selbsterfahrung und -kontrolle gefordert und stärke die Wahrnehmung. „Dies könnte auf längere Sicht zu einer Kultivierung und Bereicherung des gemeinsamen Singens führen, wie es sonst nur unter der Fuchtel der Konzertvorbereitung möglich ist“, bemerkt Lübben weiter. Doch er fügt hinzu: „Natürlich fehlen die Nähe, die engen Kontakte.“