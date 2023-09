Schon seit Juli 2015, als es zum ersten Mal in einer Ortschaftsratssitzung behandelt wurde, erregt das Thema Neubaugebiet Badäcker II die Gemüter in Schabenhausen. Nach jahrelangen Querelen, mal war es der Wasserschutz, dann wieder die geologischen Verhältnisse.

Nach Jahren endlich am Ziel

Und auch nach dem Aufstellungsbeschluss 2018 gab es immer wieder Probleme seitens der übergeordneten Behörden, die den Baubeginn hinauszögerten. Im April 2021 war es dann soweit, der Gemeinderat Niedereschach konnte nach jahrelanger Vorgeschichte grünes Licht für das Baugebiet mit 15 Baugrundstücken geben. Alles schien somit im Lot, die Gemeinde konnte den Bebauungsplan entwickeln, das Gebiet erschließen und ein großer Teil der insgesamt 15 Bauplätze ist bereits verkauft.

Doch dann kommt der Schock

Doch jetzt wie aus heiterem Himmel ein neuerlicher Schock für die Bauherren wie die Gemeinde gleichermaßen: Baugenehmigungen wie auch Grundstücksverkäufe wurden kurzfristig gestoppt.

Problem-Paragraf 13b

Auf die Gründe dafür angesprochen, schildert Bürgermeister Martin Ragg die Sachlage wie folgt: Demnach sei das Baugebiet Badäcker, wie auch die Baugebiete Steigäcker 3 in Fischbach und Schaubelen in Niedereschach nach dem noch von der alten Bundesregierung verabschiedeten Paragraf 13b Baugesetzbuch entwickelt worden, der eine beschleunigte Aufstellung von Bebauungsplänen vor allem jedoch ohne Umweltbericht und Ausgleichsmaßnahmen erlaube.

Vorerst alles gestoppt

Auf dieser Grundlage sei das Gebiet erschlossen und ein großer Teil der insgesamt 15 Bauplätze bereits verkauft worden, zwei Häuser seien bereits fertiggestellt, eines gerade im Bau. Aufgrund eines Gerichtsurteils des Bundesverwaltungsgerichts im Juli sei nun plötzlich alles gestoppt worden mit der Begründung, dass diese Norm nach Paragraf 13b europarechtswidrig sei, weil eben kein Umweltbericht verlangt werde.

Der umstrittene Paragraf Mit dem Paragraf 13b des Baugesetzbuches konnten Kommunen Wohnbaugebiete im Anschluss an den bestehenden Siedlungsbereich im Außenbereich ausweisen. Der Paragraf erleichterte das Verfahren, sorgte so für schnellere und weniger bürokratische Bebauungsplanverfahren. Der wesentliche Vorteil aus Sicht einer Kommune: keine umfangreiche Umweltprüfung und kein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Doch genau dieses Vorgehen steht nun in der Kritik und ist für rechtswidrig erklärt worden.

Jetzt stelle sich natürlich die große Frage, welche Auswirkungen dies alles für die Betroffenen habe. Diejenigen, die bereits gebaut haben und die noch am Bauen sind, genießen auf jeden Fall Bestandsschutz, aber etliche hätten ja bereits einen Bauplatz gekauft, jedoch noch keine Baugenehmigung. Und für die sei es jetzt natürlich ein Albtraum, gerade was ihre laufenden Finanzierungen betreffe.

Betroffener sieht die Sache gelassen

Einer von ihnen: Florian Staiger aus Schabenhausen. Er ist einer der potenziellen Häuslebauer. Staiger hat bereits ein Grundstück erworben und ist nun eben auch von der Bausperre betroffen ist.

Allerdings sieht Staiger die Sache relativ gelassen. In anderen Gemeinden, wie auch in Tuttlingen, wo er Bekannte hat, sei es auch nicht anders, man müsse jetzt eben damit leben und abwarten, meint er.

Mit der Finanzierung des geplanten Bauvorhabens schaffe der Baustopp natürlich trotzdem Probleme. Für ihn jedenfalls aber kein Grund, jetzt gegen die Gemeinde oder Behörden loszuwettern.