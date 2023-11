Zunftmeister Christoph Droxner wird die Narrenzunft Fischbach weitere zwei Jahre anführen. Der verdienstvolle Fischbacher Narrenchef wurde bei der Hauptversammlung einstimmig in seinem bisherigen Amt bestätigt. Ebenso wie Manuel Bühler als Narrenrat.

Bühler war es auch, der in seinem Schriftbericht das abgelaufene Jahr noch einmal in Erinnerung rief. Hierfür dankte Droxner ihm ganz besonders, da Bühler kurzfristig eingesprungen ist, nachdem die bisherige Schriftführerin im Frühjahr 2023 kurz vor Beginn der großen Jubiläumsfeierlichkeiten ihr Amt laut Droxner „hingeschmissen“ hat. Für diesen Schritt und die damit verbundenen Umstände zeigte Droxner kein Verständnis, da man personell ohnehin dünn besetzt, nun auch noch diese Tätigkeit mit übernehmen musste. Dass die Zunft finanziell auf einem gesunden Fundament steht, zeigte sich im Bericht von Kassenverwalterin Daniela Scherrmann, die ein leichtes Plus vermelden konnte. Ihr bescheinigten die Prüfer Heiko Obergfell und Alfons eine tadellose Kassenführung. Christoph Droxner war es eine Herzenssache mit Blick auf das gigantische und in die Vereinsgeschichte eingehende 50-jährige Jubiläum im Frühjahr wirklich allen zu danken, die mit zu diesem Erfolg beigetragen haben. „Das ging nur gemeinsam“, lobte Droxner und nannte eine lange Liste von Namen und Vereinen bis hin zu den Soldaten der Patenkompanie, die bei Zeltaufbau und Zeltabbau die Zunft großartig unterstützt und entlastet haben. Verlesen wurden zudem die Namen der vielen Spender. Insgesamt zeigten die Ausführungen von Droxner, dass er trotz vielem Ärger rund um die immer mehr ausufernde und Fastnachtsveranstaltungen hemmende und erschwerende Bürokratie, optimistisch nach vorne blickt.

Bei der auf Antrag von Ortsvorsteher Peter Engesser einstimmig erfolgten Entlastung des Vorstands, übermittelte er die Grüße von Bürgermeister Martin Ragg, lobte das große Engagement der Zunft und attestierte allen, einen tollen Job gemacht zu haben.