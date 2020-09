von Gerd Jerger

Ein großer Erfolg war Benefizkonzert vergangenen Dezember, das der aus Niedereschach stammende Kabarettist Christoph Sieber auf Anregung seines Vaters, Niedereschachs Altbürgermeister Otto Sieber, organisiert hatte – und zwar zu Gunsten des Sozialfonds der Gemeinde und des Integrationsbetriebes „Fohrenhof“ der Caritas in Unterkirnach.

Übergabe etliche Male verschoben

Da man bei der offiziellen Spendenübergabe Christoph Sieber mit dabei haben wollte, dieser aber Anfang des Jahres terminlich voll ausgebucht war, sollte die Spendenübergabe im März stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Spendenübergabetermin immer wieder verschoben.

Doch jetzt hat es geklappt. Im Beisein von Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg, Otto Sieber, dem Geschäftsführer der Caritas Schwarzwald-Baar, Michael Stöffelmaier, dem für die Bereiche Finanzen, Wirtschaft- und Verwaltung zuständigen Caritas-Vorstand Markus Schreiber, Beatrix Dammert von der Caritas-Stabsstelle für Projektentwicklung, Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser und der Sprecherin der Fischbacher Vereinsgemeinschaft, Angelika Müller, überreichte Christoph Sieber nun den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 9065,71 Euro an Martin Ragg und die Caritas.

Lieber Spende für guten Zweck als ein Geburtstagsgeschenk

In diesem Betrag mit enthalten ist auch eine Geldspende der Fischbacher Vereine. Statt eines Präsentes zu seinem 75. Geburtstag hatte Sieber darum gebeten, dieses Geld für einen guten Zweck zu spenden. Bekanntlich wollte die Gemeinde Niedereschach zu Siebers 75. Geburtstag im vergangenen Jahr einen Empfang organisieren und die Verdienste, die sich Sieber in seinen 40 Jahren als Bürgermeister in Niedereschach und auch danach in vielen Bereichen erworben hat, entsprechend würdigen, so Bürgermeister Martin Ragg bei der Scheckübergabe. Doch Sieber habe abgelehnt und seinen Ehrentag lieber im Kreise seiner Familie gefeiert.

Siebers Sohn Christoph organisiert Benefizabend

Der Altbürgermeister, der nach wie vor auch in der Sozialen Drehscheibe in Niedereschach und für den „Fohrenhof“ aktiv ist, hatte gebeten, statt eines Empfangs für ihn ein Benefizkonzert für den Sozialfonds der Gemeinde und den „Fohrenhof“ zu organisieren.

Und an dem Punkt kam dann Siebers Sohn Christoph ins Spiel. Der durch Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist organisierte unter der Überschrift „Niedereschach lacht“ eine humorige Benefizveranstaltung in der Eschachhalle. Dabei präsentierte Christoph Sieber Gäste aus Kabarett, Kleinkunst und Comedy unter dem Motto „Christoph Sieber und Gäste“. Mit dabei waren neben Sieber, Michael Krebs, Johannes Flöck und das Ensemble „Vocal Recall“. Sie alle boten einen Abend, an den viele der Besucher noch heute voller Freude denken.

Doppelt beschenkt

Michael Stöffelmaier, der sich wie Ragg herzlich für die Spende bedankte, wies darauf hin, dass der „Fohrenhof“ an diesem Abend sogar doppelt beschenkt wurde, weil das Team des „Fohrenhofs“ auch das Catering übernehmen durfte. Gerade die aktuelle Corona-Zeit habe gezeigt, wie wichtig Spenden für das besondere Gasthaus seien.

„Es ist eine schwierige Zeit für den Fohrenhof“, machte Stöffelmaier deutlich. Bislang habe der „Fohrenhof“ noch keinerlei Corona-Hilfen erhalten. Mit Blick auf die Bereiche Kunst und Kultur sieht Stöffelmaier nicht nur das restliche Jahr 2020, sondern auch noch das Jahr 2021 als überaus schwierig an.