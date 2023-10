Mit Verspätung infolge der Corona-Pandemie, die für die Kindergartenkinder und das Kindergartenteam nicht einfach zu bewältigen war, wurde nun der im Jahr 2020 neu gestaltete Garten des katholischen Kindergartens offiziell in Betrieb genommen

„Die Spuren der Corona-Zeit und das Zurückkehren in einen anderen und für jedermann neuen Alltag brauchte Zeit“, betonte die Kiat-Leiterin Katrin Schwager bei der Feierstunde im Beisein der Kindergartenkinder, vieler Sponsoren und offizieller Gäste und Funktionäre. „Ihre großzügige Unterstützung ist von unschätzbarem Wert und hat es uns ermöglicht, heute in einem so schönen Garten zu stehen“, lobte Schwager gleich zu Beginn alle Anwesenden und insbesondere auch die vielen Sponsoren. Man freue sich täglich an den neuen Möglichkeiten, die man in dem schönen Garten nun habe.

„Ihre finanzielle Unterstützung ermöglichte uns, die Umgestaltung des Gartens voranzutreiben und wir konnten einige Elemente erneuern“, betonte Schwager. So wurde die Matschanlage neu angelegt und mit weiteren Becken ergänzt. Der Watzmann (Kletterwand) wurde erneuert und der Sandkasten neu umrandet. Ein vorhandenes Häuschen wurde versetzt und bekam ein festes Podest. Die Nestschaukel wurde ausgetauscht und durch zwei Singleschaukeln ersetzt. Neu in den Garten ist ein Niedrigseilgarten eingezogen und eine Bobby-Car-Strecke kam ebenfalls hinzu.

Täglich nutzen bis zu 100 Kinder sowie das 18-köpfige Kollegium den Garten, der wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags sei. Die Kinder können sich dort ihre Umwelt selbstständig erschließen, Abläufe der Natur begreifen lernen und erhalten so die Möglichkeit, eine Beziehung zu Pflanzen, Bäumen, Sträuchern und kleinen Kriechtieren aufzubauen.