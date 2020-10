von Gerd Jerger

Jetzt wird es bunt: Unter diesem Motto legt der Niedereschacher Graffiti-Künstler Jochen Laufer aktuell Hand ans Trafohäuschen an der Alten Waage. In den kommenden Tagen wird ein Groß-Kunstwerk entstehen. Am vergangenen Freitag hat Laufer die Vorbereitungen abgeschlossen: Das Trafohäuschen wurde von oben bis unten abgestrahlt, denn es war vermoost und verschmutzt.

Besucher sind willkommen

Zudem hatten die ED Netze als Eigentümer der Station nicht mehr benötigte Lüftungsschlitze abgedeckt und Kabeleingänge verlegt, um einen möglichst ebenen Untergrund zu schaffen. „Wenn das Wetter mitspielt, wird das Kunstwerk im Laufe der Woche fertiggestellt“, freut sich Laufer. Besucher sind willkommen, um dem Künstler gewissermaßen über die Sprühdose zu schauen.

Derzeit fehlt dem in Kappel wohnenden Autodidakten zwar noch ein spezieller Blauton für die geplante Gestaltung, doch zeigte er sich am Freitag zuversichtlich, das Material rechtzeitig auftreiben zu können: „Ich bekomme die speziellen Kunstharz-Farben aus Spanien, der Lieferant ist wegen der Corona-Pandemie derzeit aber nicht voll lieferfähig.“

Das Kunstwerk wächst bereits, Jochen Laufer hat bereits am Sonntag mit dem Groß-Graffiti begonnen: „Ich muss das gute Wetter ausnutzen.“ | Bild: Gerd Jerger

Schon viele Projekte vollendet

Laufer, gelernter Kunstschmied und nach Fortbildung inzwischen Meister in der industriellen Metallbearbeitung, hat in der Region bereits viele Graffitis geschaffen, anfangs vor allem auf kleineren Verteilerkästen in Niedereschach, mittlerweile aber auch an einem Möbelhaus in Oberndorf oder Hallen in Schwenningen.

Inspiration in Berlin

Die Inspiration für das Projekt hat er während eines Besuches in Berlin erhalten, als er auf unzählige Streetart-Werke stieß. Nun kommt die Trafostation in Dauchingen zum noch jungen Oeuvre hinzu. Die zuständigen Entscheider bei der Leitungssparte der Energiedienst AG, die die örtliche Versorgung in Dauchingen sicherstellt, haben keine Lackdosen-Intoleranz, sondern wollen vielmehr die Kunst Laufers unterstützen.

Das Kunstwerk, so viel sei verraten, wird unterschiedliche Löwenzahnmotive zeigen, und zwar auf allen vier Seiten der Trafostation.