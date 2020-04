von Albert Bantle und Hanna Mayer

Die Gemeinde Niedereschach plant, das Gewerbegebiet in Fischbach im Bereich „Riedwiesen-Nord“ in ein Industriegebiet umzuwandeln.

In einem Industriegebiet werden laut Baunutzungsverordnung Betriebe untergebracht, „die in anderen Baugebieten unzulässig sind“. Heißt: In Industriegebieten werden geringere Anforderungen gestellt, was beispielsweise Lärm oder Gerüche angeht.

Warum ist ein Industriegebiet nötig?

Die Firma Müller Team Bau, angesiedelt im Gewerbegebiet, möchte den Betrieb umstrukturieren und erweitern. Das geht aus den Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am Montag, 20. April, hervor. Es soll eine „Anlage für die Herstellung und Lagerung von Recyclingbaustoffen“ entstehen. Konkret handelt es sich um eine „Brech- und Siebanlage“, um Baustoffe aufzubereiten. Diese Anlagen dürfen nicht in Gewerbegebieten gebaut werden. In Absprache mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar sei die Änderung zu einem Industriegebiet daher erforderlich.

Darüber wird in der Sitzung gesprochen

In der Sitzung am Montagabend sollen einleitende Beschlüsse gefasst werden. Zudem soll die frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden beschlossen werden. Danach können Bürger Bedenken und Anregungen vortragen. Außerdem wird über den Umweltbericht, ein schallschutztechnisches Gutachten und Immissionen gesprochen.

Solarparkbetreiber haben Bedenken

Mit Blick auf eine mögliche Staubentwicklung beobachten die Betreiber des angrenzenden Solarparks die Pläne mit Sorge. Sie befürchten verstaubte Module.

Gemeinde steht hinter Vorhaben

Die Gemeinde unterstützt die Planungsabsichten, durch welche mineralische Abfallarten wie Bauschutt, Beton oder Asphalt modern aufbereitet und als Recyclingprodukte verwendet werden können. Dadurch könnten nicht nur Ressourcen, sondern auch Deponievolumen geschont und Entsorgungskosten gespart werden. „Ich finde es eine tolle Sache“, sagt Peter Engesser, Gemeinderatsmitglied und Ortsvorsteher von Fischbach dem SÜDKURIER. Für das Wohngebiet sehe er keine Beeinträchtigungen. Auch das Fahrzeugaufkommen werde sich nicht erhöhen, da die Firma bereits vorhandene LKW‘s nutzen würde.