Niedereschach vor 34 Minuten

Gerade noch geschafft: Keine Familienklasse an der Grundschule Fischbach – es gibt genügend Erstklässler

Insgesamt 26 Schüler haben im vergangenen Schuljahr die Grundschule in Fischbach besucht. Bei 25 Schülern hätte eine Familienklasse eingeführt werden müssen, also eine Klasse, in der alle Schüler von Klasse 1 bis 4 von einem Lehrer unterrichtet werden. Jetzt steht fest, dass es genügend Anmeldungen für das neue Schuljahr gibt.