Die Haushaltsplanberatungen für 2024 gehen ihrem Ende entgegen. Mittlerweile hat der Gemeinderat das Investitionsprogramm kräftig zusammengestutzt. Die Ausgaben bei den Investitions-Ausgaben wurden laut Bürgermeister Martin Ragg im Kernhaus von rund sieben auf rund vier Millionen Euro eingedampft. Die Investitionen in die Wasserversorgung wurden von 819.000 auf 782.0000 Euro gesenkt.

Nach diesen Einsparungen steht den weiteren Haushaltsberatungen nichts mehr im Wege. In der nächsten Sitzung wird der Bürgermeister den Haushalt dem Gemeinderat vorstellen. Die weiteren Beratungen erfolgen dann in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderäten und Ortschaftsräten am 14. November.

Bürgermeister Martin Ragg wies darauf hin, dass man noch weitere Kürzungen beabsichtige mit dem Ziel, das Defizit noch unter die Vier-Millionen-Grenze zu bekommen. Die Verabschiedung des Haushalts soll am 5. Dezember durch den Gemeinderat erfolgen.

„Wer hat denn dieses Zielprogramm errechnet“?, hinterfragte Stadtrat Reinhold Hummel die Vier-Millionen-Obergrenze. Wenn er die Zahlen aus dem Haushalt 2022 zugrunde lege, so seien ziemliche Überschüsse aus dem Vorjahr vorhanden, und die seien auch 2023 wieder zu erwarten, monierte er. Es würde irgendeine Zahl genannt, seien es dreieinhalb oder viereinhalb Millionen. Aber niemand könne nachprüfen, wie diese Zahlen zustande kommen, kritisierte er.

„Wir fahren da lieber, und damit bisher ganz gut angekommen, eine vorsichtige Linie, um nicht alle Rücklagen aufzubrauchen“, entgegnete dazu der Bürgermeister. Und die genannte Zahl von rund vier Millionen bei den Investitionen sei eine von der Verwaltung errechnete Zahl von der gesagt werden kann, die sei noch stemmbar.

Als dramatisch bezeichnete Peter Engesser den Umstand, dass die Grundstücke im Neubaugebiet Badäcker in Schabenhausen nun wegen des verhängten Baustopps nicht verkauft werden könnten. Diese Mittel fehlten jetzt natürlich auch in der Kasse. Es gebe in den Ortsteilen einfach Maßnahmen, die teilweise auch schon begonnen wurden, wie der Wiederaufbau des Brandobjektes in Fischbach mit 1,3 Millionen Euro, die man nicht einfach wieder schieben könne.

Dafür müssten die Fahrradabstellplätze im Zuge der Sanierung der Gemeinschaftsschule mit einer Summe von 140.000 Euro ja wirklich nicht sein, meinten Michael Kubas und Reinhold Hummel. Die Fahrradstellplätze, erwiderte Ortsbaumeister Hartmut Stern, würden vom Landratsamt verpflichtend gefordert. Die Gemeinde müsse hier liefern.

„Wie sehe es mit den gemeindeeigenen Gebäuden aus, die müssen doch immer wieder saniert und auch vielleicht energetisch auf den neuesten Standard gebracht werden“, fragte Gemeinderat Hummel. Hierzu belehrte ihn der Ortsbaumeister, dass dazu nicht bei den Investitionen, sondern unter Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen im konsumtiven Haushalt grundsätzlich und jährlich Summen eingestellt seien.