Viele Lokale in vielen Gemeinden sind daran gescheitert. In dem Niedereschacher Teilort jedoch ist es in Corona-Zeiten gelungen, neue Wirte für das „Kreuz“ zu finden. Damit ist ein Stück Gemeinschaft im Ort gerettet.

Langsam kommt das normale Leben in Fischbach wieder in Fahrt. Mitten in dieser Zeit gibt es nicht nur für die Vereine eine positive Nachricht, die in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich ist: Im Gasthaus „Kreuz“ gehen