von Albert Bantle

Viel zu lang geht den Ortschaftsräten in Fischbach der Ausbau der Breitbandversorgung, bei der man von einem Jahr auf das nächste Jahr vertröstet werde. Die Bevölkerung werde diesbezüglich sehr ungeduldig und glaube schon gar nicht mehr daran, dass sich endlich etwas tut. Ortschaftsrat Martin Eitzert erinnerte daran, dass angesichts der Aussagen und des Auftretens von Seiten des Zweckverbandes Breitbandversorgung große Erwartungen geschürt wurden und seither der weitere Ausbau immer nur verschoben wurde.

„Es geht zu lang“

„Es geht zu lang“, pflichtete Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg den Räten bei, verwies aber darauf, dass sich die Förderkulisse grundlegend geändert habe. Der entscheidende Zuschussantrag beim Bund sei gestellt, man warte auf den Bescheid, der hoffentlich bald eintreffen werde – und dann werde man noch die Landesförderung beantragen.

Ortsbaumeister Hartmut Stern legte sich für den Zweckverband ins Zeug und ergänzte, dass es für den Zweckverband nicht einfach ein Fingerschlag sei, den Ausbau in Fischbach zu forcieren, zumal es in diesem Bereich im Land tausende Kilometer Leitung zu verlegen gelte und die in Frage kommenden Firmen mit diesen Arbeiten völlig ausgelastet seien.

Aus den Reihen der Zuhörer monierte Jürgen Seemann, dass der Zweckverband auf Fischbach bezogen „dicke Backen und Wellen“ gemacht habe und den Worten kaum Taten gefolgt seien – obwohl Fischbach zu den ersten Orten im Kreis gehört habe, der Anträge gestellt habe.

Ein wichtiges Thema bei der Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrats waren zudem die Haushaltsplanungen für das Jahr 2021. Es ging darum zu beraten, welche Investitionen aus Fischbacher Sicht in das Programm 2021 aufgenommen werden sollten. Die Verwaltung wird diese Wunschliste dann auf Finanzierbarkeit prüfen.

Feuerwehr im Vordergrund

Aus Sicht des Ortschaftsrates sollen für das kommenden Jahr 2021 im Haushalt folgende Maßnahmen angemeldet werden: die Schaffung eines Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet Riedwiesen (50 000 Euro), die Erweiterung des Feuerwehrgerätehaus (150 000 Euro), für die Breitbandversorgung 500 000 Euro, Gehweg und Straße im Gewerbegebiet Riedwiesen (35 000 Euro).

Auf Wunsch von Ortschaftsrätin Corina Link sollte seitens der Verwaltung zudem mit der Schulleitung der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar geklärt werden, ob man nicht die Digital-Ausrüstung an der Grundschule Fischbach etwas modernisiert und dies auch mit Blick auf das in Corona-Zeiten so wichtige Homeschooling. Hier sei auch die Gemeinde als Schulträger gefordert. Dabei wäre auch zu überprüfen, ob sich nicht Zuschüsse aus dem Digital-Pakt der Bundesregierung generieren ließen. Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser sagten zu, sich darum zu kümmern.

Ortschaftsrat Armin Müller wandte sich bei der Beratung dagegen, bestimmte Maßnahmen immer wieder in die mittelfristige Finanzplanung zu verschieben, wie beispielsweise den Rückbau der Tankanklage unter der Schule (18 000 Euro), eine neue Schließanlage für die Bodenackerhalle (10 000 Euro), die Dacherneuerung auf dem Schuppen neben dem Schmiedesteighaus (29 000 Euro), die Pausenhofgestaltung der Grundschule (13 000 Euro), die Sanierung von zwei Fenstern im Schmiedesteighaus (5000 Euro) oder die Sanierung der Duschen in der Bodenackerhalle (13 000 Euro).

Verschieberei am Pranger

Der Finanzhaushalt sehe nicht ganz so schlecht aus – und alles, was aufgeschoben werde, hole die Gemeinde irgendwann wieder ein. Angesichts der aktuell niedrigen Zinsen sollte man dies gut abwägen und auch eine Schuldenaufnahme in Erwägung ziehen. „Ich bin keine Freund vom Nicht-Schulden-machen“, so Müller. Mit Blick auf die Aussagen von Müller, der mit Blick auf die ständige Verschieberei auch von seinem Ratskollegen Andy Ettwein unterstützt wurde, betonte Ragg, dass diese Anregung „diskussionswürdig“ sei. Wichtig sei aber die Nachhaltigkeit aller Investitionen.