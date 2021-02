von Albert Bantle

Obwohl es den Fischbacher Narren in allen „Poren“ juckt, hat man die närrischen Aktivitäten 2021 nahezu auf Null zurückgefahren.

Doch so ganz lassen können es die ein gefleischten Fischbacher Narren trotzdem nicht. Zum einen sieht man in und um Fischbach nun so manchen in einen Narrenbaum umgewandelten früheren Weihnachtsbaum und zum anderen wurden nun von einigen aus einem Haushalt stammenden engagierten Narren, die somit nicht gegen bestehende Corona-Regeln verstoßen haben, die Fischbacher Ortsmitte bunt geschmückt.

So sollen die Menschen in Fischbach daran erinnert werden, dass es die Narrenzunft noch gibt. Statt eines am Fastnachts-Sonntag geplanten Umzuges, zu dem bereits zahlreiche interessante Zünfte mit zusammen rund 3000 Hästrägern zugesagt hatten, soll die nun so geschmückte Ortsmitte etwas „Fastnachts-Atmosphäre“ vermitteln.

Nicht verzichten müssen die Fischbacher trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht auf das beliebte Narrenblättle, das immer wieder zum Lachen und Schmunzeln animiert. Was gerade in der jetzigen Pandemiezeit ja nicht zu unterschätzen ist, denn vielen ist das Lachen längst vergangen.

Nicht nur den Narren schlägt die aktuelle Situation langsam aber sicher auf das Gemüt. In normalen Zeiten wird in Fischbach das Narrenblättle von Mitgliedern der Narrenzunft von Haus zu Haus verkauft. Auch diese Tradition kann in der Form in diesem Jahr nicht aufrechterhalten werden.

In diesem Jahr wird das Narrenblättle am kommenden Samstag, 6. Februar, den Haushalten „kontaktlos“ zugestellt. Im Klartext heißt dies: Das Narrenblatt wird von einem Mitglied der Zunft in die Briefkästen der Häuser geworden. Ein Überweisungsträger ist beigefügt und somit kann das Blättle auch kontaktlos bezahlt werden.