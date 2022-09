von Albert Bantle

Große Freude und Erleichterung herrscht in Fischbach: In Zeiten, in denen in viele kleinen Gemeinden die letzte Gaststätte längst geschlossen hat, wird in dem Niedereschacher Teilort das Gastro-Angebot wieder größer. Der Landgasthof „Zum Mohren“ wird am Samstag, 1. Oktober, um 11 Uhr neu eröffnet. Damit stemmt sich Fischbach weiter gegen den Negativ-Trend in der Branche: Schon im März hatte sich für das „Kreuz“ am Sinkinger Taubenmarkt eine neue Pächterfamilie gefunden.

Der altehrwürdige Landgasthof Zum Mohren öffnet am kommenden Samstag unter neuer Leitung wieder.

Damit haben sich die Bemühungen und Investitionen der Besitzer Werner und Thomas Petrolli gelohnt. Sie hatten den „Mohren“ mit dem Ziel erworben, diese für Fischbach so wichtige Traditionsgaststätte zu erhalten.

Niedereschach Ganz Fischbach atmet auf: Geselliges Örtchen behält seine Gaststätte Das könnte Sie auch interessieren

Der Landgasthof war im November 2019 im Zuge eines laufenden Insolvenzverfahrens geschlossen worden. Das Petrolli-Duo kaufte und renovierte das Gebäude und suchte einen Pächter. Bedingt auch durch die Corona-Pandemie, hat sich diese Suche jedoch sehr schwierig gestaltet. Werner und Thomas Petrolli hatten den „Mohren“ in den vergangenen Monaten zumindest sporadisch für Veranstaltungen der örtlichen Vereine geöffnet. Dabei mussten sie jedoch stets externe Köche organisieren.

Das ist das neue Mohren-Team

Doch nun hat es geklappt und der „Mohren“ öffnet wieder täglich seine Pforten: Gloria Girimonti ist die neue „Mohren“-Wirtin. Unterstützt wird sie beim Betrieb der Gaststätte von ihrem Mann Orlando Girimonti und ihrer Schwiegermutter Lucrezia Biofora, die als gelernte Köchin seit über 30 Jahren in verschiedenen Gaststätten im Angestelltenverhältnis tätig war und über viel Erfahrung verfügt. Unter anderem war sie in jungen Jahren im „Rössle“ in Peterzell als Köchin beschäftigt und zuletzt im „Bären“ in Deißlingen.

Das freut sich Fischbach: Der Ort trotzt dem Negativ-Trend der Gastronomiebranche.

Damit erfüllt sich ein weiterer Wunsch der Eigentümer: Auf den Tisch kommen im „Mohren“ künftig eine gute bürgerliche deutsche Speisen. Zudem werden italienische Spezialitäten serviert.

Zufrieden sind mit den aktuellen Entwicklung auch die Fischbacher Vereine. Den auch der „Mohrensaal“ ist nun wieder voll in Betrieb. Dort ist Platz für Festivitäten jeglicher Art.