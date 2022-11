von Albert Bantle

Seit Jahrzehnten will Fischbach die Ortsmitte für Kindergarten- und Schulkinder sicherer machen und dort einen Fußgängerüberweg schaffen. Jetzt zeichnet sich Bewegung in der Sache ab.

Zahlreiche Verkehrsexperten haben sich bei vielen Verkehrsschauen in der Vergangenheit bereits mit dem Problem befasst. Sie alle eint eines: Eine wirkliche Lösung wurde aufgrund der komplizierten Verkehrssituation bislang nicht gefunden. Nach wie vor müssen dort die Kinder und auch Erwachsene „Fuchs und Hase“ sein, um unbeschadet die Ortsmitte durchqueren zu können. Es gab bereits Unfälle, bei denen Kinder verletzt wurden, zum Glück bislang nur leicht.

Hoffnung ruht auf einer Kombi-Lösung

Vor diesem Hintergrund wurde in der jüngsten Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates, als es um den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle in der Ortsmitte ging, darüber diskutiert, einiges so umzugestalten, dass endlich ein Fußgängerüberweg angelegt werden könnte. Ortsbaumeister Hartmut Stern hat sich diesbezüglich intensive Gedanken gemacht, über die er spätestens sprechen möchte, wenn das Land im Zuge des dritten Bauschnittes im Zuge der Sanierung der L 181, bei der es um den innerörtlichen Bereich geht, eine gemeinsame Lösung anstrebt.

Jetzt muss ein Konzept her

Deshalb solle man bis dahin ein Konzept vorliegen haben, forderte Stern. Wann das Land den noch fehlenden innerörtlichen Sanierungsabschnitt in Angriff nimmt, stehe aktuell jedoch noch nicht fest.

Stern wies darauf hin, dass aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Bushaltestelle in der Ortsmitte barrierefrei gestaltet werden müsse. In diesem Zuge könnte er sich vorstellen, gleichzeitig einen Fußgängerüberweg zu schaffen.

Angst vor noch größerem Parkchaos

Da bei der von der Verwaltung angedachten Neugestaltung der Ortsmitte beim Kindergarten ein Parkplatz wegfallen würde, erklärt Ratsfrau Corina Link, dass sie dann ein noch größeres Parkchaos am Fischbacher Kindergarten befürchte. Dort sei es jetzt schon sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz, so Stern, mache die Planung Sinn.

Denn sollte sich das Land Baden-Württemberg irgendwann dazu entschließen, die L 181 durch Fischbach zu sanieren, wäre es wichtig, dass die Gemeinde ein Plankonzept in der Schublade habe, mit dem man mit dem Straßenbauamt über mögliche Verbesserungen für die Verkehrssicherheit in der Ortsmitte beraten und beschließen könnt.

Eine echte Chance für Fischbach

Bürgermeister Martin Ragg betonte, dass er den Ausführungen von Stern beipflichte. Es gehe darum, nicht nur das gesamte Ortsbild aufzuwerten, sondern es bestehe vielleicht die große Chance, in diesem Zusammenhang etwas für die Verkehrssicherheit in der Ortsmitte zu tun.

Die politische Rückendeckung sei da. Da das Land bei der L 181 die Federführung habe, müsse die Gemeinde, sobald das Land in die Planungen einsteige, ihre Vorstellungen mit einbringen. Wenn ein fertiger Plan in der Schublade sei, könne dies nur von Vorteil sein. Nur so habe das Konzept überhaupt Chancen, umgesetzt zu werden.

Armin Müller bemängelte, dass nachdem sich bei der Neugestaltung der Ortsmitte aus seiner Sicht im Jahr 2023 ohnehin nichts tue, hierfür 103.000 Euro im Haushaltsplan einstellt sind. Dies blockiere andere Investitionen. Er könne sich deshalb vorstellen, dieses Geld erst 2024 in den Haushaltsplan aufzunehmen. Stern entgegnete, dass man mit der geplanten Umgestaltung einfach auch ein Signal an die entsprechenden Fachbehörden und Entscheidungsträger aussende. Und falls sich etwas bewege, müsse die Gemeinde ihren Teil auch finanzieren können.