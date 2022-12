von Albert Bantle

Auf Hochtouren laufen schon jetzt die Vorbereitungen bei der Narrenzunft Fischbach für ihr großes Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag, das 2023 ganz groß gefeiert werden soll. Jetzt wurde eigens ein Film fürs Jubelfest gedreht.

Die Weggefährten erzählen

Beim Festbankett mit geladenen Gästen, das für den 14. Januar in der Bodenackerhalle geplant ist, sowie beim Zunftball am Samstag, 11. Februar, soll ein Film gezeigt werden, in dem Gründungsmitglieder, Freunde und Weggefährten der Zunft zu Wort kommen und über ihre persönlichen Erfahrungen rund um das Zunftgeschehen berichten.

Auch der jüngste Fischbacher Narrenrat Maximilian Droxner kommt in dem Film zu Wort.

Darunter ist der langjährige Richter des Fischbacher Narrengerichts, Bürgermeister a.D. Otto Sieber, sowie einige Hästräger, die seit vielen Jahren dabei sind. Gedreht wird der Film vom jungen Fischbacher Niklas Link, der auch in der Filmbranche tätig ist. Er war in der Zunftstube zu Gange und machte im Beisein von Zunftmeister Christoph Droxner die ersten Filmaufnahmen. Bei der Narrenzunft ist man schon jetzt sehr gespannt, auf den Film, der 50 Jahre Narrenzunft Fischbach geschichtlich aufarbeiten soll und so manche Anekdote an den Tag bringen wird.

Groß ist die Vorfreude bei der Narrenzunft bereits jetzt auf den Zunftball am 11. Februar. Das Bühnenprogramm steht bereits und Zunftmeister Christoph Droxner ist sich sicher: „Das wird ein Spitzenprogramm“.

Kartenvorverkauf ab Januar

Erstmals wird die Narrenzunft für ihren Zunftball einen Kartenvorverkauf anbieten, der am 6. Januar beim geplanten Häsabstauben in der Zunftstube starten soll. „Im Vorverkauf kostet die Eintrittskarte acht und an der Abendkasse zehn Euro“, so Droxner. Der Zunftmeister blickt voller Vorfreude jedoch nicht nur auf den Film und den Zunftball, sondern auch auf den großen Jubiläumsumzug am Sonntag, 19. Februar, zu dem in Fischbach sage und schreibe rund 4500 Umzugsteilnehmer erwartet werden.