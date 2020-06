von Albert Bantle

Der größte Arbeitgeber im Ortsteil Fischbach, die Firma Valentin Roth GmbH ist insolvent. Betroffen sind knapp 50 Arbeitsplätze. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Florian Götz aus Villingen-Schwenningen bestellt.

Grund: Großkunde reduziert Aufträge

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Götz, dass die Gründe für die Insolvenz darin liegen, dass ein Großkunde seine Aufträge stark reduziert habe, was zu einem Umsatzrückgang geführt habe, der von der Firma nicht aufzufangen war. Kurz zuvor habe das Unternehmen kräftig in den Betrieb investiert, unter anderem auch in eine kostenintensive und zukunftsfähige EDV-Struktur. Nach der Reduzierung des Großauftrages waren die Umsatzrückgänge mit den vorhandenen Liquiditätsreserven nicht mehr aufzufangen, so Götz.

Drei Interessenten

Positiv sei, dass es bereits drei Interessenten gebe, die die Firma gerne übernehmen möchten. Bis geklärt sei, wer diesbezüglich zum Zuge komme, laufe der Geschäftsbetrieb weiter. Die aktuelle Auftragslage sei gut. Götz führt bereits Gespräche mit den Interessenten, verbunden mit der Zielsetzung, bis zum 1. Juli alles klären zu können. Sein Ziel bei den laufenden Gesprächen sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Wahrscheinlich sei jedoch, dass es nicht mit voller „Mannschaftsstärke“ weitergehen wird. Konkretes lasse sich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Insolvenzverfahren am 1. Juni eröffnet

Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen Insolvenzgericht hat nun mitgeteilt, dass die Firma Roth betreffend, vertreten durch den Geschäftsführer Reinhard Schnell, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 1. Juni 2020 eröffnet wurde. Die voraussichtlichen Kosten des Verfahrens seien durch die vorhandene freie Masse gedeckt. Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, Insolvenzforderungen bis zum 6. Juli 2020 beim Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden.

Historie der Firma

Die Firma Roth wurde 1960 vom im August 2019 verstorbenen Fischbacher Valentin Roth gegründet. Aus kleinsten Anfängen hat sich die von Roth gegründete Firma zum größten Arbeitsgeber in Fischbach und einem wichtigen Gewerbesteuerzahler entwickelt und hatte dabei auch schwierige Zeiten zu überwinden. So lief es in der Zeit der Firmengründung eine Zeitlang so schlecht, dass sich Valentin Roth ernsthaft mit dem Gedanken trug, wieder aufzuhören. Es war damals seine Frau, die ihn überredete, weiter zu machen.

Als „Ein-Mann-Betrieb“ machte sich Mechanikermeister Valentin Roth im elterlichen Haus mit der Herstellung von Drehteilen selbständig. Am Anfang wurde auf gebrauchten Maschinen (Petermann, Tornos) produziert. Die ersten Kunden kamen aus dem regionalen Umfeld (z.B. Kienzle Apparate). Relativ schnell war der vorhandene Platz zu eng, sodass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein vorhandenes Lagergebäude ausgebaut werden musste. Die Auftragslage wurde immer besser und schon bald stellte Valentin Roth mit der Fischbacherin Hilde Günter die erste Mitarbeiterin ein.

1963 wurde der erste Langdrehstromautomat gekauft. Immer bodenständig, heimatverbunden und bescheiden, gepaart mit Umsicht und Weitsicht entwickelte sich die von Roth geführte Firma. Das Produktionsspektrum und den Kundenstamm wurde erweitert und damit einhergehend wurde am ursprünglichen Standort im Fischbacher Vogelsang baulich mehrfach erweitert. Zudem übernahm Roth die Firma Fuß in St. Georgen. Höhepunkt der Firmenentwicklung war 1991 die Umsiedlung des Betriebes ins Fischbacher Gewerbegebiet. Dort wurde im Sommer 2004 erneut erweitert und die drei bisherigen Standorte im Vogelsang in Fischbach in Sankt Georgen und Gewerbegebiet Fischbach wurden dann 2005 vereint. Die Produktionsfläche stieg dabei von 1500 Quadratmeter auf 3500 Quadratmeter.

Damals übergab Valentin Roth die Geschäftsleitung an seine beiden Söhne, denen er aber nach wie vor beratend zur Seite stand. Mehrfach zertifiziert, bildete die Firma seit 1980 auch selbst aus.