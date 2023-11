Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner ließ bei der Jahreshauptversammlung mächtig Dampf ab. Der Stein des Anstoßes: Die Tatsache, dass die Feuerwehr bei den Umzügen nicht mehr den Absperrdienst übernimmt. Droxner sieht nun sogar die Zukunft der Fischbacher Umzüge in Gefahr.

Vorwürfe an den Gesamtkommandanten

Vor allem Gesamtkommandant Dierk Momper kam bei der Abrechnung des Zunftmeisters schlecht weg. Droxner warf dem Chef der Brandschützer vor, die ganze Feuerwehr durcheinander zu bringen und dann auch noch „zum Bürgermeister zu rennen und diesen mit Verweis auf das Feuerwehrgesetz und Haftungsfragen davon zu überzeugen, dass die Feuerwehr bei Vereinsveranstaltungen nicht mehr absperren dürfe, weil dies nicht ihre Aufgabe sei.“

Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner macht aus seinem Herzen keine Mördergrube und lässt mächtig Dampf ab.

Doch auch mit dem Schultes zeigte sich Droxner sehr unzufrieden. Weder Momper noch Martin Ragg hätten ihm ins Gesicht gesagt, dass die Feuerwehr bei den Narrenumzügen in der Gemeinde nicht mehr wie bisher den Absperrdienst übernehme. „Die ganze Kommunikation lief über Fischbachs Abteilungskommandant Thomas Haas“, so Droxner, der selbst Mitglied der Fischbacher Feuerwehrabteilung ist.

Bürgermeister hat das Sagen

„Überall wo Fasnet gefeiert wird, sperrt die Feuerwehr ab, bloß in der Gemeinde Niedereschach will man nicht“, so der Vorwurf des Zunftmeisters. Wenn der Bürgermeister als oberster Dienstherr der Feuerwehr anordnet, dass die Feuerwehr absperren muss, dann sei diese hierbei auch versichert, meint Christoph Droxner.

Polizei ist immer mit vor Ort

Eines stimme jedoch: Die Feuerwehr dürfe nicht in den Straßenverkehr eingreifen. Aber, so Droxner, er habe mit dem Polizeipräsidium in Tuttlingen telefoniert und dort die klare Auskunft erhalten, dass in Fischbach wegen der Gefährdung mit der dort vorhandenen Straßenführung der Land- und Kreisstraße immer Polizei bei Umzügen vor Ort sei. „Somit gibt die Polizei der Feuerwehr die Anordnung zur Straßensperrung“, erläuterte Droxner seine Sicht.

Es gebe jetzt aus seiner Sicht genau zwei Möglichkeiten: „Entweder es bleibt so, wie es früher war, also mit Feuerwehrabsperrung, ohne dass die Zunft hierfür extra eine teure Versicherung abschließen muss, oder es gibt in Zukunft weder einen Kinderumzug noch einen Fasnetsumzug in Fischbach.“

Wo war eigentlich der Gemeinderat?

Er frage sich auch ernsthaft, wo im vorliegenden Fall die Unterstützung des Gemeinderates gewesen sei. Es ärgere ihn und die Fischbacher Narren, dass mit Ausnahme von Ortsbaumeister Hartmut Stern bei einer so großen Veranstaltung wie dem zurückliegenden Jubiläum mit dem großen Umzug als Höhepunkt keinerlei Unterstützung von der Gemeinde gekommen sei.

Bürokratie macht den Spaß zunichte

Die ganze Bürokratie werde von Jahr zu Jahr mehr, verursache zudem viele Kosten und es werde deshalb immer schwieriger, einen Verein zu führen. „Egal ob Gema, Genehmigungen oder Sonstiges – es macht einfach so keinen Spaß mehr“, so Droxner.