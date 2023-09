Beim FC 1920 Fischbach (FCF) fehlt es an Nachwuchs. Vor diesem Hintergrund haben sich bereits zu Beginn des Jahres Mitglieder der Vorstandschaft rund um Adrian Rigoni, der Jugendleiter Stefan Kälble sowie die Jugendtrainer zusammengesetzt und überlegt, wie man Kinder für die FC-Jugend gewinnen kann. Der erste Ansatz war mehr Kommunikation über das Gemeindeblatt sowie die Vereinszeitschrift „Spielführer“. Dort werden mittlerweile Neuigkeiten aus dem Jugendbereich sowie die kommenden Spiele und Spielergebnisse aufgeführt. Im „Spielführer“ sind außerdem regelmäßig Bilder und Spielberichte zu sehen. „Wir möchten hiermit die Wichtigkeit der Jugend unterstreichen und noch mehr informieren. Zugleich soll es auch als Werbung nach Außen für neue interessierte Kinder und Eltern dienen“, so Rigoni.

Als Zweites bewerbe man die Heimspiele der E-Jugend in Fischbach und bewirte bei diesen Spielen, was zu mehr Zuschauern und so auch zu gestiegener Aufmerksamkeit geführt habe. „Dies ist gelungen und die Eltern und Zuschauer können stets ein paar schöne Stunden auf dem Sportgelände verbringen. Wir hoffen, dass sich das auch so weiterentwickeln wird“, freut sich Rigoni. Des Weiteren hat der FCF einen Flyer verteilt, durch den Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren dazu animiert werden sollen, zu den FC-Bambini zu kommen. Als kleines Geschenk gibt es für die Neulinge ein Sport-Shirt mit FCF-Logo. Zusätzlich kooperieren die Jugendtrainer enger mit dem FC-Kinderturnen, um die Kinder von dort zum Fußball zu bringen, wenn sie zu alt fürs Kinderturnen sind.

Mit großem Erfolg umgesetzt wurde vom FCF auch die Idee, beim Kinderferienprogramm mitzumachen. Auf dem Sportgelände des FCF konnten Kinder vor wenigen Tagen im Rahmen eines Sporttages das DFB-Abzeichen erwerben. Dafür mussten die Kinder einen Parcours mit verschiedenen fußballspezifischen Stationen durchlaufen. Den Kindern und den Betreuern hat dieser Tag sehr viel Spaß gemacht.