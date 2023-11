Unter dem Motto „Prüfen – Rufen – Drücken“ hat im Otto-Sieber-Saal in der Eschachhalle eine weitere praktische Unterweisung für Laien in Sachen Reanimation durch den Bereitschaftsarzt des Deutschen Roten Kreuzes Niedereschach, Michael Mauch, sowie durch die aktiven Mitglieder der Bereitschaft des DRK Niedereschach mit Bereitschaftsleiterin Marita Singer an der Spitze stattgefunden.

Außerdem gab es wertvolle und wichtige Informationen rund um die Themenbereiche Schlaganfall, Herzinfarkt und Herzstillstand, um im Ernstfall wirkungsvoll erste Hilfe leisten und kompetent reagieren und damit Schlimmeres verhindern zu können.

Gemeinsam mit den erfahrenen Mitgliedern der Niedereschacher DRK–Bereitschaft zeigte Michael Mauch auf, wie Laien im Notfall helfend handeln können. Außerdem führte er aus, wie Anzeichen eines Schlaganfalls schnellstmöglich erkannt werden können. Zudem wusste Mauch zu berichten, dass der plötzliche Herztod die häufigste Todesursache in Deutschland ist. Doch die Helferquote beim Herzstillstand sei im internationalen Vergleich in Deutschland alarmierend gering. Dabei seien die Maßnahmen zur Wiederbelebung eines Menschen kinderleicht. Jeder könne sie ergreifen und das wurde von Mauch und dem DRK-Team praxisnah gezeigt.

Die interessierten Laien konnten das Reanimieren an den vom DRK Niedereschach bereitgestellten Puppen üben. Und schnell zeigte sich: Man macht nur etwas falsch, wenn man nichts macht. Denn jede Minute, die früher reanimiert wird, erhöht die Überlebenschance von Betroffenen um zehn Prozent. Fest steht deshalb für Mauch und Singer, dass man weitere Abende zum Thema Reanimation anbieten wird.

Sobald seitens der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Region der Lebensretter e.V. die bereits bestellten fünf Defibrillatoren, zwei im Kernort Niedereschach und je einer in den Ortsteilen Schabenhausen, Kappel und Fischbach installiert sind, werden auch praktische Unterweisungen in der Handhabung eines Defibrillators angeboten.