von Gerd Jerger

Um das mehrfach preisgekrönte Projekt „Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach“ (EGON) näher kennenzulernen, trafen sich jüngst die beiden FDP-Abgeordneten Marcel Klinge (MdB) und Frank Bonath (MdL) mit Bürgermeister Martin Ragg und dem Wirtschafts- und Existenzgründungsförderer der Gemeinden Niedereschach, Deißlingen und Dauchingen, Gunnar von der Grün.

„Wer eine Firma aufbauen oder weiterbringen will, geht mutig hinaus auf den Markt“, so von der Grün. Da sei es gut zu wissen, dass einem jemand den Rücken stärkt. Und genau dafür sei EGON mit seinem dazu gehörenden großen Netzwerk da.

EGON begleite Start-ups, Unternehmen und Neuansiedlungen, coache Gründer, vermittle betriebswirtschaftliches Know-how, vernetze das örtliche Gewerbe mit adäquaten Partnern, und weise den Weg zu Fördermitteln sowie Finanzierungen.

Und die EGON könne sensibel mitwirken, wenn die Nachfolge in einem Betrieb gelingen soll. Kurzum: EGON stärke Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem ganzen Weg zum Erfolg. „Wir nennen es professionelle 360 Wirtschaftsförderung“, so von der Grün an die beiden FDP-Politiker gerichtet. Mit Stand 30. September 2020 habe die EGON 59 Beratungen mit Menschen, die sich selbständig machen wollten, geführt. 29 dieser Beratungen führten letztlich zu Gründungen.

Hinzu kamen 47 Beratungen von Unternehmern mit Blick auf individuell geplante Projekte sowie 28 Beratungen bei denen es um die Unternehmensnachfolge ging. In 12 Fällen führte dies zu Übernahmen. Als ein gelungenes Beispiel nannte von der Grün dabei die für Niedereschach so wichtige Bäckerei Bantle.

Klinge und Bonath waren beeindruckt von der Bilanz die von der Grün und Ragg präsentierten. Es wurde intensiv darüber diskutiert, ob sich das EGON-Modell auch auf andere Gemeinden und Städte übertragen ließe. Ganz konkret fragten die beiden Abgeordneten nach, ob und wie sie aufgrund ihrer parlamentarischen Arbeit mit Blick auf Förderprogramme unterstützend tätig sein könne. Was das „Zusammenspiel“ mit dem Land betrifft, zeigte sich von der Grün rundum zufrieden. Mit dem Bund gestaltete sich dieses Zusammenspiel hingegen etwas schwieriger.

Hintergrund

Die Wirtschaftsförderungs- und Existenzgründungsoffensive (EGON) Neckar-Eschach wurde am 1. Oktober 2017 ins Leben gerufen. Diese gemeinsame Institution der Gemeinden Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen hat sich zum Ziel gesetzt, Existenzgründer sowie kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen und somit die Strukturen der heimischen Wirtschaft. Tätig ist EGON in vielen Bereichen, so auch dem „Coaching“ im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen, Unternehmensführung, der Unternehmensnachfolge sowie Informationen für Gründer, Unternehmen und Bürger. Gleiches gilt für die Vortragsreihen, bei denen für Unternehmer und Gründer wichtige Themen im Blickpunkt stehen.