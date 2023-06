Nun ist es amtlich, das Eschach-Festival in Niedereschach findet nach einer dreijährigen coronabedingten Auszeit in diesem Sommer wieder statt. Und zwar am Donnerstag, 27. Juli, und Freitag, 28. Juli. Im Jahr 2014 aus der Taufe gehoben, hat sich das Festival in Niedereschach zu einem beliebten musikalisch-kulturellen Treff auf dem Vorplatz der Eschachhalle mit Sommer-Feeling sowohl im Ort als auch in der Region gemausert. In lockerer Atmosphäre lässt sich die musikalische Unterhaltung genießen und alles ansonsten nur Erdenkliche aus dem Küchen- und Getränkebereich ist durch die beteiligten Vereine und Organisationen geboten.

Ein Paragraf macht es schwer

Allerdings wurden zwischenzeitlich die Rahmenbedingungen zur Organisation des Festivals wesentlich geändert. So läuft das kommende Festival erstmals nicht mehr unter der Regie der Gemeinde Niedereschach, sondern der Deifelzunft mit Zunftmeister Kai Burger in Abstimmung mit Regina Rist und Andreas Haberer, die sich für die Gemeinde lediglich noch um die kulturellen Aktivitäten kümmern, das bedeutet, die musikalischen und kulturellen Veranstaltungen beim Festival.

Warum aber wird das Festival nicht mehr von der Gemeinde organisiert? Begründet ist dies in Paragraf 2b der neuen Regelung zur Umsatzsteuergesetzgebung. Denn was Veranstaltungen wie Adventsdörfle oder Eschach-Festival betrifft, so handelt es sich dabei um wirtschaftliche Gemeindeveranstaltungen. Veranstaltungen also, die bis vor wenigen Jahren die Niedereschacher Vereinsgemeinschaft gestemmt hat. Seit der Auflösung der Vereinsgemeinschaft, und da man ja nicht wollte, dass diese Veranstaltungen nun sterben, hat man in Niedereschach ein Konstrukt geschaffen, bei dem die Gemeinde bisher ganz unbürokratisch als Veranstalter dieser Festivitäten fungierte.

Damit war jedoch zum 1. Januar 2023 aufgrund der Bestimmungen des bereits genannten Paragrafen des Umsatzsteuergesetzes endgültig Schluss. Die Gemeinde kann aufgrund dieser Gesetzesvorgaben nicht weiter als Veranstalter und Träger dieser Festivitäten fungieren. Was also die wirtschaftlichen Gemeindeveranstaltungen wie das Eschach-Festival betrifft, so muss deren Organisation nun ein einzelner Verein oder eine Gruppe von Vereinen in die Hand nehmen oder eben eine neu zu belebende Niedereschacher Vereinsgemeinschaft, die wohl sinnvollste Lösung. Das Thema wurde unter Federführung der Gemeinderätin Regina Rist bereits aufgegriffen, es haben auch mehrere Besprechungen mit den Vereinen stattgefunden. Da viele Vereine jedoch selbst Schwierigkeiten haben, ihre eigene Vorstandschaft zu besetzen, war dies bisher nicht umsetzbar und wird wohl auch weiter Wunschdenken bleiben.

Der Plan für 2023

Am Mittwochabend wurden nun vom Leitungsteam des Eschachfestivals mit Kai Burger, Andreas Haberer und Regina Rist die organisatorischen Vorgaben für das kommende Festival mit den geladenen Vereinsvorständen im Saal der Eschachhalle diskutiert und abgesprochen. Damit steht der Umsetzung nichts mehr im Wege. Mit beim Festival dabei sein wird eine ganze Reihe an Vereinen aus dem Ort. Dabei sind demnach wieder die Deifelzunft als Veranstalter, die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe, der Trachtenverein Reckhölderle, der Tennisclub, die Narrenzunft, die Lehr-Hexen, der Xangverein, der Freundeskreis Arzúa und erstmals auch der Musikverein und der Jugendclub.

Geboten werden von den teilnehmenden Vereinen aus Niedereschach auch diesmal wieder kulinarische Leckerbissen aller Art, vom hausgemachten Wurstsalat, leckeren Grillwürsten und Steaks, knackigem Salat am Salatstand bis zu Flammkuchen und Kaffee. Spritzige Cocktails aber auch Alkoholfreies, frisch Gezapftes am Bierstand und edle Tröpfchen am Weinstand ergänzen das Angebot, damit dürfte sich bei hochsommerlichen Temperaturen jede Art von Durst löschen lassen. Zur Partystimmung trägt zu fortgeschrittener Stunde an beiden Abenden die imposante Illumination des Schlietsees vor der Eschachhalle bei. Der See wird in allen Farben zum Ambiente einer hochsommerlichen Erlebnisnacht beitragen.