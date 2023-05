Erleichterung und Freude in Niedereschach: Die Apotheke ist wieder geöffnet. Wegen akuten Personalmangels musste der Chef des Apotheken-Verbundes Skopek, Simon-Peter Skopek, trotz vorheriger intensiver Bemühungen im April die Eschach-Apotheke komplett schließen. Zuvor schon mussten die Öffnungszeiten vormittags reduziert werden, um einer Schließung entgegenwirken zu können. Zum Glück für Niedereschach konnte Skopek nun neues Personal finden, so dass nun zu den unten genannten Öffnungszeiten die für die Infrastruktur der Gemeinde so wichtige Apotheke wieder öffnet. Die eigens für die Zeit der Schließung eingerichtete Notversorgung über die ebenfalls von Skopek betriebene Apotheke in Königsfeld wurde beendet. Dabei waren Rezepte in den Apothekenbriefkasten geworfen worden, die benötigten Medikamente wurden dann den Kunden am nächsten oder übernächsten Tag mit einem Botendienst nach Hause geliefert.

Dank der neuen Leiterin der Eschach-Apotheke, Sonja Huber, und ihres Teams sind diese Zeiten nun vorbei. Dennoch weist Peter Skopek darauf hin, dass er nach wie vor Fachpersonal sucht, egal ob in Teil- oder Vollzeit, und dass er Wiedereinsteigern offen gegenübersteht. Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg zeigte sich erfreut und glücklich darüber, dass die Apotheke nun wieder offen ist.

Die Eschach-Apotheke ist ab sofort wieder von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und nachmittags am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.