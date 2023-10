Zum Einstieg in die Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2024 wurden in der jüngsten Gemeinderats- und auch in der Ortschaftsratssitzung in Kappel die Zahlen zum vorläufigen Investitionsprogramm 2024 vorgelegt und diskutiert. Daraus ergebe sich für das Jahr 2024 wie bereits im Vorjahr eine sehr große Anzahl von an sich notwendigen Investitionsmaßnahmen und -beschaffungen, berichteten Bürgermeister Martin Ragg und Ortsbaumeister Hartmut Stern den Gemeinderäten.

Ausgaben deutlich senken

Der Investitionshaushalt mit fast sieben Millionen Euro, so unterstrich Ragg, sei für die Größe der Gemeinde deutlich zu hoch. Normalerweise seien lediglich 2,5 bis 2,9 Millionen seitens der Gemeindeverwaltung zu bewältigen. Die Aufgabe in den nächsten Haushaltssitzungen werde es deshalb sein, diese Investitionen noch deutlich herunterzuschrauben. Dazu sei die Einbringung des Haushalts 2024 in einer gemeinsamen Sitzung von Gemeinderäten und Ortschaftsräten für den 14. November, die Verabschiedung des Haushalts 2024 am 5. Dezember 2023 vorgesehen.

Bei der Aufzählung der einzelnen Maßnahmen nannte Ortsbaumeister Hartmut Stern den Glasfaserausbau Niedereschach mit 500.000 Euro, Baugebiet Schaubelen 427.000 Euro, Busbucht Rottweiler Straße mit 240.000 Euro, Fuhrpark Bauhof mit 180.000 Euro und die Erweiterung des Feuerwehrhauses Niedereschach mit 700.000 und nochmals annähernd dieselbe Summe für Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark der Feuerwehr als einige der dicksten Brocken.

Aus diesem Grund stellte die Feuerwehrführung mit den Abteilungskommandanten Michael Storz und Thomas Haas unter dem Stichwort „Feuerwehrinvestitionen 2024 bis 2027“ die geplanten Investitionen der Feuerwehr vor und standen für Fragen zur Verfügung. Dabei ginge es um die Ersatzbeschaffung des Niedereschacher TLF 16/25, Baujahr 1994, das durch ein LF 20, geplant und konzipiert mit großem Wassertank ausschließlich für Brandeinsätze, ersetzt werden soll. Die Ausschreibung sei fertiggestellt, Anfang Oktober soll die Submission erfolgen, mit Lieferzeiten zwischen zwei bis drei Jahren sei dabei zu rechnen.

Für die Abteilung Fischbach sei ein neuer MTW als Multifunktionsfahrzeug für den ebenfalls in die Jahre gekommenen MTW Baujahr 2001 vorgesehen. Ebenfalls in Fischbach soll im Jahr 2025 die Nachbeschaffung für das Löschgruppenfahrzeug 8/6, Baujahr 2001 mit einem neuen LF 10 erfolgen wie auch die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Transport. Dazu erläuterte Michael Storz, dass sich das Aufgabenspektrum der Feuerwehren in den vergangenen Jahren komplett geändert habe und auch eine neue, vielfältige Ausstattung erfordere. „Einsätze, die wir heute zu bewältigen haben, waren vor 15 Jahren noch undenkbar, vor diesem Hintergrund wird der notwendige Bedarf für die Feuerwehren, diese Aufgaben zu bewältigen, immer größer“.

Aber auch das Feuerwehrhaus der Abteilung Niedereschach, Baujahr Anfang der 70-er Jahre, sei den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen, vor allem wegen der beengten Zu- und Abfahrtsverhältnisse, der mangelnden Parkplätze und der zu engen Bebauung rundum. Auch hier wurden die notwendigen Erweiterungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert.

In der Sitzung des Kappeler Ortschaftsrats stellte Ortsvorsteher Thomas Braun die Kappeler Wünsche anhand einer Prioritätenl+iste vor. Seiner Amsicht nach seien der Glasfaserausbau im Ort, der Kanalneubau und die Erneuerung der Wasserleitung am Brestenberg, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses und die Ausstattung der Feuerwehr mit Funkmeldealarmempfängern sowie die Renovierungsarbeiten und Ausstattung der Grundschule als Priorität 1 einzustufen.

Unter Priorität 2 nannte Braun solche Maßnahmen wie das Neubaugebiet Hornausenacker II, die Hochwasser- und Starkregenvorsorge sowie den Fußgängerüberweg und die Busbucht bei der Stellfalle als die wichtigsten. Weniger angetan von einer Priorisierung zeigten sich Christian Hauser und Jutta Weisser, viele Maßnahmen würden nun schon seit Jahren immer wieder auf die lange Bank geschoben, ihrer Meinung nach sollten deshalb alle Maßnahmen in der Planung belassen werden: Hochwasser- und Starkregenvorsorge, Toilettenanlage Freizeitanlage Othmarsquelle, neue Möbel und Regale für den Kindergarten und Beschaffung Defibrillator in der Liste belassen werden. Man sehe dann ja immer noch, was der Gemeinderat dazu sagt.