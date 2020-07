von Albert Bantle

Sehr froh sind die vier Seniorinnen Antonia Sokokowski, Anna Maria Hock, Elsa Emminger und Maja Wittmann, dass nun wenigstens wieder das Heimatmuseum der Gesamtgemeinde in Fischbach geöffnet hat. „Man verlernt ja fast das Sprechen, wenn man so lange mehr oder weniger allein zuhause sitzt“, so Elsa Emminger mit Blick auf die von vielen einsamen Momenten geprägten Corona-Krise. Trotz einiger Lockerungen ist die schwierige Zeit längst noch nicht überstanden. Neben den nun wieder möglichen Besuchen im Museums-Café vermissen die vier Frauen insbesondere die Aktivitäten der Seniorenclubs, die wegen der nach wie vor ruhen.

Alle Treffen abgesagt

So haben die Fischbacher Senioren sämtliche Treffen und auch die monatlichen Ausflüge für das komplette Jahr 2020 abgesagt. Auch diese Treffen und Ausflüge vermissen die Frauen sehr – und da sprechen sie sicher für viele Senioren im Ort. „Es ist nichts mehr, wie es war“, bedauert Antonia Sokolowksi. Zudem vermissen die Frauen viele sonstige persönliche Begegnungen und Gespräche mit Menschen. Ein paar Telefonate können das alles nicht ersetzen, betonen die Frauen, die sich die Normalität aus der Zeit vor Corona sehnlichst zurück wünschen.

Ein echter Lichtblick

Umso mehr genossen die Frauen den zurückliegenden Öffnungstermin im Heimatmuseum und den damit verbundenen Aufenthalt im Museums-Café, den sie als echten „Lichtblick“ bezeichneten.