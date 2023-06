Walter Kubas, Vorsitzender der Sozialen Drehscheibe Niedereschach und Mitinitiator des Premiumwanderweges „Niedereschacher Kulturrunde“ bietet allen Interessierten an, am Sonntag, 11. Juni, das Wanderwegteilstück durch das Bubenholz zum Römerbad mit ihm abzuwandern.

Im Bereich des Bubenholzes wurde dieser Tage von der Niedereschacher Patenkompanie mit Unterstützung durch den Gemeindebauhof ein wunderschöner naturnaher Pfad angelegt, der direkt zum Römerbad und zur Römervilla führt. Treffpunkt für die von Kubas geführte Wanderung ist um 14 Uhr beim Parkplatz bei der Kulturfabrik, Brücke hinter dem Rathaus. Die Wegstrecke beträgt drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Das Wanderangebot von Kubas zielt auch darauf ab, dass die Mitwanderer am 11. Juni einer um 15 Uhr beginnenden Führung mit dem Römerexperten Hans-Otto Wagner folgen können.

Dank des Engagements von Walter Kubas wird in Niedereschach ein Kulturerlebnispfad entstehen. Nach monatelangen Planungen, Umplanungen und unzähligen Gesprächen mit Behörden wie dem Landratsamt, Grundstückseigentümern sowie Vertretern des Schwarzwaldvereins und des Deutschen Wandervereins ist die Ausgestaltung dieses Wanderweges aktuell in vollem Gange. Auszubildende vom Forst BW-Ausbildungsstandort des Forstamtes in Königsfeld-Buchenberg haben bereits vor einigen Wochen einen Pfad im Bereich des Bubenholzes quer durch den Wald zum Römerbad und dann vorbei am römischen Gutshof freigeschnitten. Dieses Teilstück, das den Namen „Römerpfad“ erhalten wird, soll Teil des dann vom Schwarzwaldverein und dem Deutschen Wanderverein zertifizierten, rund 13 Kilometer langen Kulturlebnispfades werden. „Das wird ein toller Premium-Wanderweg“, so die Überzeugung von Walter Kubas.

Der etwas steile Einstiegsbereich zu diesem Römerpfad, der hinter dem Autohaus Deiss im unteren Bubenholz beginnt, wurde nun durch Soldaten der Patenkompanie mit Unterstützung des Bauhofes so angelegt, dass er für Wanderer gut nutzbar ist. Bis der Premiumwanderweg fertiggesellt und auch entsprechend beschildert ist, wird es allerdings noch etwas dauern. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die offizielle Einweihung am Sonntag, 24. September, mit prominenten Gästen stattfinden.

Der Premiumwanderweg verläuft überwiegend auf Gemarkung Fischbach. Er beginnt und endet beim Glockenspiel hinter dem Niedereschacher Rathaus. Dort soll eine große Einstiegstafel den Wanderern den weiteren Streckenverlauf und die entlang der Strecke befindlichen und noch zu beschildernden Attraktionen erläutern. Dazu zählen beispielweise der vogelkundliche Lehrpfad, der Eschach-Pfad, der Serpentinenweg, die Erinnerungstafel an die Niedereschacher Uhrenfabriken, das Römerbad, der römischer Gutshof, die Sinkinger Kapelle, das Sinkinger Backhaus, der Sinkinger Taubenmarkt, der Teufensee inmitten des reizvollen Landschaftsschutzgebietes und auch die Horgener Mariengrotte bei der dortigen Wassertretstelle.

Vom Startpunkt hinter dem Rathaus führt der Premium-Wanderweg zum Eschachpfad dann über den Serpentinenweg zum Einstiegspunkt des Römerpfades zum Römerbad und zum römischen Gutshof dann durch das Landschaftsschutzgebiet Teufental nach Sinkingen. Von dort geht es über die Stiegelegasse wieder zurück ins Teufental, vorbei am Teufensee in Richtung Flözlingen und von dort zur Wassertretstelle und der Mariengrotte in Horgen und dann wieder nach Niedereschach. Kubas ist es auch gelungen, Kooperationspartner für den Pfad zu gewinnen. Dazu gehören der Sinkinger Taubenmarkt, der Bantlehof, der Geschichts- und Heimatverein, der Angelverein Teufental und die Familie Siegenführ mit ihrem Mitgard-Met. Dort werden für die Wanderer nach Vereinbarung (Telefon 0170 8651356) auch Verköstigungen angeboten.