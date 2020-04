von Gerd Jerger

Eine „Gemeinderatsitzung in turbulenten Zeiten“, so nannte Bürgermeister Martin Ragg das Zusammentreffen der Gemeinderäte am Montagabend in der Eschachhalle. Von etlichen Gemeinderäten sei er dazu ermuntert worden, die Sitzung abzuhalten, nachdem die letzte anberaumte Sitzung wegen der Corona-Epidemie abgesagt werden musste.

Sitzung mit Sicherheitsvorkehrungen

Mit den Fraktionssprechern und den Bürgermeister-Stellvertretern habe es zwei Telefonkonferenzen gegeben, in denen besprochen wurde, wie die Sitzung durchgeführt werden soll. So habe man sich auf separate Zu- und Ausgänge in und aus der Halle heraus geeinigt sowie auf vorgeschriebene Desinfektionsstationen.

Noch eine Besonderheit gab es: Mit Ortsvorsteher und Gemeinderat Peter Engesser und Ortsvorsteher Alfred Irion wurden zwei Teilnehmer per Video aus dem Rathaus zugeschaltet. Die beiden zählen mit über 70 Jahren zur Corona-Risikogruppe. So saßen in der riesigen Halle die Gemeinderätinnen und- räte auf erhebliche Distanzen an ihren Tischen, weit vorne die Mitarbeiter der Verwaltung und weit hinten Bürger und Zuhörer. „Sollte es zu der einen oder anderen Verständnisproblematik kommen, es ist nun mal für alle Neuland, so werden wir dies am heutigen Abend sicherlich auf die eine oder andere Weise hinbekommen“, ermunterte Bürgermeister Ragg die Zuhörer.

Baugesuche erhitzen Gemüter

Das Aufregerthema der Sitzung: Baugesuche. Ärger herrschte vor allem darüber, dass Baugesuche nach nicht erteiltem Einvernehmen durch den Gemeinderat vom Landratsamt nachträglich doch genehmigt würden. Das ärgerte vor allem Gemeinderat Michael Asal.

Anders gebaut als genehmigt

So habe das Landratsamt bei einer Kontrolle festgestellt, dass ein 2018 genehmigter Carport im Bebauungsplan Lohäcker über einen Meter breiter gebaut wurde, als genehmigt und ein zusätzlicher kleiner Anbau an der südlichen Seite des Carports erstellt wurde, gab Bürgermeister Martin Ragg bekannt. Hierzu sei eine Befreiung von den Bestimmungen des Bebauungsplanes erforderlich. Weiter ging es mit dem Umbau und der Sanierung eines Dachgeschosses mit dem Einbau von zwei Dachgauben im Buchenweg – auch hier wurden die Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplans benötigt wegen Überschreitung der festgesetzten eingeschossigen Bauweise, denn durch die Dachgauben wurde das Dachgeschoss ein zusätzliches Vollgeschoss. Auch die Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl wurde um 27 Prozent beziehungsweise 49 Quadratmeter überschritten, im Dachraum eine separate Wohnung geplant.

Knapp fünf Meter größer als erlaubt

Ein Gerätehallenanbau wie auf dem Schabenhausener Kohlerberg um rund 4,50 Meter größer als genehmigt hergestellt, das ärgert Gemeinderat Michael Asal. | Bild: Gerd Jerger

Damit nicht genug: Zur Vergrößerung eines Gerätehallenanbaus auf dem Kohlerberg in Schabenhausen hatte der Gemeinderat dem Baugesuch zum Anbau von Pferdeboxen mit Nebenräumen an die bestehende Gerätehalle zugestimmt. Im vergangenen Jahr hatte der Baukontrolleur bei der Schlussabnahme jedoch festgestellt, dass der Gerätehallenanbau um rund 4,50 Meter in nördlicher Richtung größer als genehmigt gebaut wurde. Das ließ bei Michael Asal endgültig den Kragen platzen. Klare und deutliche Worte ergingen von ihm, Rüdiger Krachenfels und Markus Dietrich vor allem an die Adresse des zuständigen Landratsamtes.

Michael Asal ärgerte, dass inzwischen jeder so baue, wie es ihm gerade passe und alles werde im Nachhinein von der Baubehörde abgesegnet – und das auch noch über die Köpfe eines Gemeinderats hinweg. Da frage er sich schon, wozu eigentlich Bebauungspläne aufgestellt werden sollten.

Drei Baugesuche abgelehnt

Der Hinweis des Hauptamtsleiters Jürgen Lauer, dass die Gemeinde ohnehin nicht Träger des Verfahrens sei, sondern das Baurechtsamt letztlich entscheide, brachte dann auch Sigfried Reich in Rage: „Was das Baurechtsamt momentan betreibt, ist in meinen Augen eine Vorstufe zur Anarchie auf diesem Gebiet, ein Freibrief für alle Bausünder.“ Jeder könne gerade machen, was er wolle. Asal, Krachenfels und Dietrich waren sich einig, dass man die Baugesuche symbolisch ablehnen sollte, um der Öffentlichkeit zu zeigen, „dass wir hier kein Abnickerverein sind“. Mehrheitlich wurden die drei Baugesuche abgelehnt.