Mit zehn Gegenstimmen bei zwei Ja-Stimmen hat der Gemeinderat einen von Reinhold Hummel eingereichten Antrag der Fraktion der Grünen zu einem Informationsabend der Gemeinde mit dem Thema „Situation geflüchteter Menschen in Niedereschach“ mehrheitlich abgelehnt.

Den Antrag hatte Reinhold Hummel bereits in der vorausgegangenen Sitzung eingereicht. Danach solle der Informationsabend einen Informationsteil enthalten, der durch eingeladene Experten übernommen werden sollte und in dem die Rechte und Verpflichtungen der Gemeinde, die Zahl und Herkunft der geflüchteten Menschen, ihre Versorgung, die Zuschüsse und Kosten der Gemeinde wie auch die Unterbringung und Wohnsituation zur Sprache kommen sollten. Ferner sollte der Abend einer breiten Einwohnerschaft die Möglichkeit geben, sich zu informieren und anschließend die Möglichkeit erhalten zu einer Aussprache mit den Experten zur Situation in Niedereschach.

Seitens der Verwaltung, so legte Bürgermeister Martin Ragg gleich zu Beginn offen, werde er nicht für diesen Antrag stimmen, da er diesen im Bereich der politischen Willensbildung sehe. So wie die Grünen bisher ihre Klimaschutzabende veranstaltet hätten, könne er es sich eher vorstellen, eine solche Veranstaltung seitens einer Partei oder Wählervereinigung durchzuführen. Hummel sah dies jedoch eher als einen Teil der Gemeindeordnung, wonach die Bevölkerung das Recht habe, in wichtigen Fragen unterrichtet zu werden.

Demgegenüber betonte Gemeinderat Siggi Reich, dass die Bevölkerung nicht nur in Niedereschach in solchen Fragen gut unterrichtet sei, wie es sich in den letzten Wahlergebnissen in zwei Bundesländern ja auch niedergeschlagen habe. „Wahrscheinlich haben die Grünen Angst, wenn sie selber eine solche Veranstaltung organisieren, dass da niemand kommt außer vielleicht die Geflüchteten, wenn man sie zusammen hierherfährt“. Und jeder wisse ja, in Tschechien, in Polen, und auch in der Schweiz würden die Geflüchteten an die Grenzen gefahren, um von dort nach Deutschland zu gelangen.

Auch Peter Engesser war der Meinung, dass die Gemeinde außen vor bleiben und die Grünen eine solche Veranstaltung in eigener Regie durchführen sollten. Auch Rüdiger Krachenfels sah in solch einer Veranstaltung keinen Sinn und verwies auf die Aussage von Reich und darauf, dass diese Leute ja in den seltensten Fällen fliehen, sondern „vielmehr sogar mit unserem Geld geschleust werden“.

Was jedoch aus der Sicht des Gemeinderates und auch der Einwohnerschaft sehr wichtig wäre: Dass die Gemeinde die Kosten offenlege, die durch die Flüchtlinge bisher angefallen seien und noch anfallen werde. Die will Bürgermeister Martin Ragg in der nächsten Sitzung nennen.