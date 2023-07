Inflation, Teuerungsrate – das alles ist im vergangenen Geschäftsjahr auch an der Genossenschaft Bürgerenergie Niedereschach (BEN) nicht spurlos vorbeigegangen. Dazu gab es erstmals größere Reparaturarbeiten im Bereich des seit zehn Jahren im Betrieb befindlichen Leitungsnetzes. Das alles war für die BEN nicht einfach zu bewältigen. Dies zeigte sich in den Berichten des Vorstandsvorsitzenden Alwin Rist, des Finanzvorstandes Alexander Heinzelmann sowie des Aufsichtsratsvorsitzenden Bürgermeister Martin Ragg über die künftige Entwicklung bei der Hauptversammlung im Otto-Sieber-Saal in der Eschachhalle.

Man sei 2022 mit einem blauen Auge davongekommen, fasste Heinzelmann das Geschäftsjahr zusammen. So wie das Geschäftsjahr 2021 ein kühles und deshalb finanziell gutes Jahr für die BEN war, habe das milde Wetter des Geschäftsjahrs 2022 zu einem Umsatzrückgang um fast 80.000 Euro geführt. Dank des Blockheizkraftwerks und der hohen Strom-Einspeisevergütung 2022 leistete das BHKW einen guten Beitrag, um den Jahresumsatz zu stabilisieren. Gleichzeitig seien die Reparaturkosten am Wärmenetz deutlich gestiegen, auch wenn einiges noch auf dem Kulanzweg abgewickelt werden konnte. Dies werde zukünftig nicht mehr so sein, denn die Gewährleistungsfristen laufen aus.

Vor diesem Hintergrund sprachen Ragg, Rist und Heinzelmann von Entwicklungen, welche die Genossenschaft dauerhaft belasten werden und eine Reaktion erfordern. „Wir können nicht mehr auf kalte Winter hoffen. Die Kosten für Reparaturen werden wie alle Tiefbaukosten dauerhaft höher sein. Jeder, der in der letzten Zeit Bauarbeiten bezahlen musste, weiß, wovon wird reden“, erläuterte Ragg. Die Inflation tue ihr Übriges. Alles werde teurer und auch das spüre man in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ragg, Rist und Heinzelmann warben deshalb bei den zahlreich anwesenden Genossen um Zustimmung dafür, angesichts des eher bescheidenen Jahresüberschusses in Höhe von 18.745 Euro auf eine Dividende für 2022 zu verzichten, ebenso auch einer moderaten Preiserhöhung rückwirkend zum 1. Juli, der ersten seit fünf Jahren, zuzustimmen.

Die Zustimmung erteilten die Mitglieder jeweils einstimmig. Die durch die Erhöhung nun zu erwartenden Mehreinnahmen sollen den Rücklagen zugeführt werden. Dies sei unabdingbar, um das Geschäftsmodell der BEN abzusichern.

Ein großer Teil der Erhöhungen werde durch die Minderung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent erst einmal aufgefangen, lautete dabei die gute Nachricht in diesem Zusammenhang, denn die Mehrwertsteuerminderung wurde an alle Mitglieder preislich weitergegeben.

Zusätzlich kam noch die Dezemberhilfe in Höhe eines Monatsabschlags auf den Konten der Genossen an. „Und wenn Sie an die Energiepreise von Gas und Öl denken, sind wir BEN-Mitglieder in der heilen Welt und können nach wie vor mit sehr günstigen Wärmepreisen die Kunden beliefern. Dies wird auch so bleiben, weil wir eine Genossenschaft sind“, fasste Ragg zusammen.

Mit Blick darauf, dass die Verantwortlichen der BEN immer älter werden und aktuell zudem über eine Ausweitung ihrer bisherigen Aktivitäten nachdenken und zum Beispiel prüfen, ob angesichts des bestehenden Interesses an Neuanschlüssen die derzeitige, voll ausgelastete und an der Kapazitätsgrenze befindliche Heizzentrale erweitert werden kann und es zudem in Richtung Windkraft Überlegungen gibt, luden Ragg, Rist und Heinzelmann alle ein, die sich vorstellen können, bei der BEN aktiv mitzumachen, sich zu melden. „Wir freuen uns über jeden Nachwuchs und bieten Kameradschaft, Sinnerfahrung, Spaß und Leidenschaft für eine gute Sache.

Die Bürgerenergie muss von Einwohnerinnen und Einwohnern getragen werden. Ohne Engagement gibt es keine Genossenschaft“, betonte Ragg. Nach einer Vielzahl von Zahlen, Daten und Fakten in den verschiedenen Berichten wurden, verbunden mit lobenden und dankenden Worten, sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der BEN auf Antrag von Claus Stange einstimmig entlastet.