von Gerd Jerger

Endlich gibt es vom Gemeinderat Niedereschach grünes Licht für die Realisierung des Baugebietes Badäcker in Schabenhausen – und das auch noch einstimmig.

Anschluss an bereits bebaute Fläche

Mit dem Anschluss an eine bereits bebaute Fläche und an die bereits vorhandene Niedereschacher Straße könne im Gewann Untere Badäcker ein neues Wohngebiet sinnvoll entwickelt werden, hieß es zuvor in der Sitzung. Damit solle der aktuellen Nachfrage an Wohnbauplätzen Rechnung getragen werden. Insgesamt entstehen durch diesen Bebauungsplan 14 neue Baugrundstücke.

Das Thema hat seit Juli 2015, als es zum ersten Mal in einer Ortschaftsratssitzung behandelt wurde, die Gemüter in Schabenhausen erregt. Mal war es der Wasserschutz, dann wieder die geologischen Verhältnisse, die den Baubeginn immer wieder hinausschoben. Und auch nach dem Startschuss mit dem Aufstellungsbeschluss 2018 waren immer wieder Probleme seitens der übergeordneten Behörden aufgetreten.

Viele Probleme waren zu lösen

Die Beseitigung des Oberflächenwasser aus dem Baugebiet sei jetzt jedoch gelöst, erläuterte Thomas Grötzinger vom Büro Gfrörer, der in der Sitzung die Details zum Bebauungsplan erörterte. Und nach weiteren Änderungen wie einer Vergrößerung der beiden Wendehämmer, durch die Baurechtsbehörden vorgegeben, sowie einer Änderung der örtlichen Bauvorschriften bezüglich der zulässigen Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen, stünde jetzt endlich der Realisierung des Baugebietes nichts mehr im Wege.

Kritik kam aus den Reihen der Zuhörer abschließend von Walter Obergfell: Er könne es absolut nicht verstehen, warum die Straßen nicht hinter dem Wohngebiet weitergeführt und somit auf die Wendeplatten verzichtet werden konnte.

Europäisches Schutzgebiet grenzt an

Grötzinger begründete dies damit, dass unmittelbar im nördlichen Bereich anschließend ein europäisches Schutzgebiet angrenzt. Und diesen Bereich mit zu beanspruchen, würde bedeuten, das Verfahren so nicht durchziehen zu können. Weitere Fachgutachten wären dazu notwendig, was das Verfahren weitaus kompliziert und auch zeitlich weiter hinausgezögert hätte.

Dem Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Badäcker wurde in der abschließenden Abstimmung einstimmig zugestimmt.