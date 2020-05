von Gerd Jerger

Eine großzügige und süße Spende durften zu Beginn der Woche die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen Christina Dreier und Monika Blamberger für die Bewohner und Mitarbeiter im Eschachpark entgegennehmen. Der Niedereschacher Berthold Stern überbrachte gleich drei prall mit Schokoladenhasen und Schoko-Eiern gefüllte Einkaufswagen für das Betreuten Wohnen und das Pflegehaus. Die vielen Süßigkeiten stammen aus dem Penny-Markt in Niedereschach und waren von Ostern übrig geblieben.

Das steckt dahinter

Dass es zu der Spendenübergabe durch Stern kam, hat einen ganz besonderen Hintergrund: Berthold Stern weilte vor einigen Wochen zum Einkaufen im Penny-Markt und stellte dabei fest, dass das Personal mit Blick auf die Einhaltung von Corona-Vorschriften und dem Auffüllen von Regalen mächtig unter Stress stand und manche Kunden aus Sicht von Stern trotz der offensichtlichen Stresssituation dem Personal gegenüber recht fordernd und unsensibel reagierten. Selbst von Kurzarbeit betroffen, entschloss sich Stern, zu helfen.

Berthold Stern hilft freiwillig mit

Kurzerhand sprach er bei der Filialleitung vor und bot sich an, kostenlos auszuhelfen. Ein Angebot, das dankend angenommen wurde. So kam es, dass Stern an vier Samstagen kostenlos aushalf, damit das Personal entastete und diesem eine große Freude machte. Da Stern für seine Dienste partout nichts annehmen wollte, kam beim Penny-Team die Idee mit den Schokoladenhasen und Schokoeiern für die Bewohner und Mitarbeiter im Eschachpark auf.

Mit vielen Menschen im Eschachpark ist Stern eng verbunden. Vor Beginn der Corona-Krise unternahm er bereits immer wieder am Sonntagmorgen ehrenamtlich Spaziergänge mit Bewohnern des Pflegehauses. Blamberger und Dreier dankten von ganzem Herzen für die Spende und machten sich gleich daran, die Süßigkeiten an die Menschen im Eschachpark zu verteilen.