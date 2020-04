von Gerd Jerger

Überwältigt sind der Leiter des Pflegehauses am Eschachpark David Liehner und sein gesamtes Pflegehaus-Team von der in der Coronakrise gezeigten Solidarität und dem Mitgefühl vieler Menschen aus der Gesamtgemeinde, welche den Bewohnern und dem ganzen Team im Pflegehaus am Eschachpark entgegengebracht wird.

War die Verbundenheit der Niedereschacher, Schabenhauser, Kappeler und Fischbacher Bürger mit dem Pflegehaus schon seit der Inbetriebnahme des Pflegehauses stets immens groß, so hat sich diese Verbundenheit in der aktuellen Krise noch verstärkt.

Viele Aufmerksamkeiten erreichen das Pflegehaus

Man fühlt in Niedereschach mit den Bewohnern, die sich dort seit über einer Woche in Zimmerquarantäne befinden und weiß den überdurchschnittlichen Einsatz des gesamten, von der Caritas in der laufenden Krise aufgestockten Pflege- und Betreuungspersonals, sehr zu schätzen.

So kommen immer wieder Menschen vorbei und übergeben kontaktlos und in gebührendem Abstand selbstgebackenen Kuchen, Briefe und Dankeskärtchen oder Süßigkeiten und andere Dinge für die Bewohner und die Mitarbeiter. Hinzu kommen viele dankende und tröstende Worte. Im Namen aller Bewohner sowie des Pflegehaus- und Betreuungsteams dankt David Liehner allen herzlich.

Eine besondere Überraschungsaktion

David Liehner fehlten am Donnerstagnachmittag fast die Worte, als der Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe, Walter Kubas, die Vorsitzende des DRK Ortsverein Fischbach, Angelika Müller und als Vertreter der Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins „Reckhölderle“, Lea Lindinger und Anton Huber, vor dem Pflegehaus auftauchten und neben vielen Genesungswünschen für die erkrankten Bewohner und das Betreuungs- und Pflegepersonal jeweils mit Überraschungen aufwarteten.

Geldspende von der Sozialen Drehscheibe

Der Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe (SD) Walter Kubas überbrachte die Mitteilung, dass die Vorstandschaft beschlossen hatte, dem Pflegehausteam für ihren überdurchschnittlichen Einsatz 1500 Euro zu überweisen. Von dem Geld soll sich das Pflegehausteam in den kommenden Wochen jeden Tag ein Mittagessen leisten und genießen, das abwechselnd von den Niedereschacher Gastronomen angeliefert wird, die einen Lieferservice anbieten. Diese Geste sei somit nicht nur ein Zeichen der Dankbarkeit für das Pflegehausteam, sondern auch für die durch die Krise hart gebeutelte Gastronomie, wie Kubas betonte.

Trachtenverein schenkt Gebasteltes

Wie sehr auch die Jugend hinter dem Pflegehaus am Eschachpark steht, zeigte sich beim Besuch von Lea Lindinger und Anton Huber, die zusammen mit den Jugendleitern des Trachtenvereins „Reckhölderle“, Lorena Schütz und Luisa Ratz, eine ganz tolle Idee hatten: Verbunden über soziale Medien bastelten sie mit über 40 Kindern und Jugendlichen herrliche Ostergeschenke – nicht nur für die Bewohner des unter Quarantäne stehenden Pflegehauses, sondern auch für die Bewohner des angrenzenden „Betreuten Wohnen“.

Basteleien, um den Bewohnern wenigstens etwas Ostergefühle in ihre Zimmer zu zaubern. Die gebastelten Präsente waren mit Süßigkeiten versehen sowie mit aufmunternden und tröstenden Zeilen. Über 70 Geschenke konnten am Donnerstag übergeben werden, die für eine kleine Aufmunterung bei den Menschen im Eschachpark sorgen sollten.

Ein Korb voller Süßigkeiten vom DRK Fischbach

Seitens des DRK Fischbach war es deren Vorsitzende Angelika Müller, die einen Korb voller Süßigkeiten überreichte. Diese stammen aus einer Spende von Aldi an den DRK-Kreisverband, der diese wiederum an seine Ortsverbände weiterleitete. Beim DRK Fischbach hat man kurzerhand beschlossen, die Süßigkeiten, versehen mit kleinen Grußkärtchen, an das Pflegehaus weiter zu geben.

Dankbarkeit ist groß

Regelrecht überwältigt waren David Liehner und Claudia Brugger bei der Übergabe dieser Spenden. Es sei einfach unglaublich, welche Wertschätzung das Pflegehausteam in der aktuellen Krise von so vielen Seiten erfahre. Das könne man mit Worten des Dankes gar nicht ausdrücken, so der sichtlich gerührte Leiter des Pflegehauses. Liehner war selbst infiziert und ist inzwischen wieder genesen. Er hatte aber kaum Symptome verspürt und ist in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder im Dienst.

Zur momentanenSituation

Infolge der Corona-Fälle im Pflegehaus werden momentan die Bewohner im Pflegehaus in Niedereschach durch getrennte Pflegeteams versorgt – die Corona-Patienten also durch ein extra Team, um die Gefahr weiterer Ansteckungen zu vermeiden. In den vergangenen Tagen konnten zusätzlich einige Helfer von außerhalb dazu gewonnen werden, die schwerpunktmäßig bei den Corona-Patienten mit Demenz die Einzelbetreuung übernehmen, damit diese nicht zu verunsichert sind, da sie ja ihr Zimmer nicht verlassen sollten. Inzwischen sind alle Hausbewohner auf Covid 19 getestet worden sowie alle Pfleger mit Symptomen. Bei den Bewohnern im Pflegehaus hat sich nicht viel geändert: Etwa die Hälfte ist infiziert, die ersten aber auch schon wieder genesen.