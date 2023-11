Günther Twisselmann, Michael Asal, Rüdiger Krachenfels und Pascal Rockenschuh führen jetzt gemeinsam die Freien Wähler Niedereschach. Nachdem Günther Twisselmann als Vorsitzender mehrfach mitgeteilt hatte, dass er gern in die 2. Reihe zurücktreten würde, sprachen sich die Mitglieder bei der Jahreshautpversammlung einstimmig für das neue Führungsquartett aus.

Auf Dauer überfordert

Ein weiteres Gesprächsthema war die Diskussion über die Migrationspolitik. Hierzu nahm Twisselmann Stellung und betonte, dass es völlig legitim sei, über Probleme im Land offen sprechen zu dürfen, die einen großen Teil der Bevölkerung beschäftigen. Unbestritten sei, dass Menschen, die in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssen, humanitäre Hilfe bekommen müssten. Klar sei aber auch, dass Deutschland mit der unbegrenzten Einwanderung auf Dauer überfordert werde.

Sorge um Infrastruktur

Diesbezüglich, so Twisselmann, sei bei der derzeitigen Politik keine Lösung erkennbar, es werde nur an den Symptomen gearbeitet. Die sich daraus ergebenden Probleme würden für die Bevölkerung immer mehr zu einem Problem, und die Akzeptanz für die Zuwanderung sinke. Neben der Kostenfrage sei mit dem stetigen Migrantenzuzug auch bald die Infrastruktur überfordert, zum Beispiel bei der Wohnraumbeschaffung, Kapazitäten in Kitas und Schulen, im Gesundheitssystem, bei der Integration insbesondere bei Flüchtlingen aus fremden Kulturkreisen, sowie bei den Behörden und Verwaltung.

Kein Platz für Fremdenfeindlichkeit

Dies alles müsse offen, sachlich und ohne Polemik angesprochen werden dürfen, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Twisselmann stellte aber auch ganz klar fest, dass es für ihn eine rote Linie gebe. „Fremdenfeindlichkeit hat bei den Freien Wählern keinen Platz“, sagte er. Überhaupt sei es Sache der Gemeinde- und Ortschafträte, sich in erster Linie um die örtlichen Belange zu kümmern.

Schwierige Suche nach Kandidaten

Weiter beschäftigte die Freien Wähler die anstehende Kommunalwahl im Juni 2024. Mit Bedauern wurde festgestellt, dass etliche Mandatsträger bei der nächsten Kommunalwahl meist aus Altersgründen nicht mehr kandidieren wollen. Neue Kandidaten zu finden sei nicht einfach. Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, in wie weit es sinnvoll ist, an den Gremien der Ortschafträte festzuhalten. Auch eine parteiübergreifende Einheitsliste wurde angesprochen.