von Gerd Jerger

Wohl auch wegen der als Folge der Corona-Pandemie geltenden Ausgangssperre war es in der Gesamtgemeinde Niedereschach in der Mainacht, soweit bislang bekannt, recht ruhig.

In der Niedereschacher Ortsmitte waren klettererfahrene Scherzbolde zugange. Dort prangte am Samstagmorgen ein großes „Leinen“ mit dem Schriftzug „Ragg mach „sHüttle auf“, darunter noch der Hinweis „Sauf in den Mai“.

Einige lasen von weitem auch „Ragg mach‘s Shuttle“ auf und dachten dabei an das wegen der Corona-Pandemie derzeit auf Eis gelegte „Spurwechsel-Projekt“. Es heißt aber wohl „Ragg mach sHüttle“ auf. Was genau von Bürgermeister Martin Ragg gefordert wird, erschließt sich dem Betrachter nicht genau, zumal das Niedereschacher Rathaus selbst trotz Pandemie für den Publikumsverkehr, wenn auch mit Auflagen verbunden, offen ist.

Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch die Vermutung, dass es dabei um die Öffnung des derzeit von der Gemeinde wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Jugendclub-Raumes geht. Es darf also weiter gerätselt werden.