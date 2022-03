von Albert Bantle

Das war eine Riesenportion Glück für einen jungen Fischbacher: Der 25-jährige Student Niklas Link hatte sich bei der neuen Quizshow „Lucky Stars – Alles auf die Fünf!“ des Senders Pro Sieben als Kandidat beworben, wurde ausgewählt und hat nun stolze 76.000 Euro gewonnen.

Erfolgreich hinter der Kamera

Für den jungen Fischbacher, der im Bereich „Audiovisuelle Medien“ bereits den Bachelor in der Tasche hat und kurz vor seinem Master-Abschluss steht, ging damit ein Traum in Erfüllung. Er hat sich trotz Studiums bereits selbstständig gemacht und ist in der Filmbranche zwischenzeitlich schon recht erfolgreich als Kameramann und Fotograf unterwegs. Zudem dreht er Imagefilme, Produktvideos und Werbefilme.

Er kann sein Glück kaum fassen

„Ich hatte einfach Lust, da mitzumachen und wollte einmal das Gefühl erleben, vor der Kamera zu sein“, erklärt Link. Dass er tatsächlich zum Kandidaten-Casting eingeladen und dann auch noch ausgewählt wurde, damit hat er eigentlich nicht gerechnet. Und dass er dann auch noch 76.000 von möglichen 200.000 gewonnen hat, konnte er kaum fassen. Das Geld will er in seine Kamera- und Filmausrüstung investieren, die er nun kräftig aufrüsten und modernisieren kann.

Eine Film-Karriere Niklas Link arbeitet als freiberuflicher Kameramann, Cutter und Motion Designer in Stuttgart. Er studierte an der Hochschule der Medien „Audiovisuelle Medien“. Schon während seines Studiums hat er an vielen verschiedenen Projekten rund ums das Thema Film UND Foto gearbeitet. Seine Leidenschaft ist es, Filme aller Art zu produzieren. Vom Werbe und Imagefilm bis hin zur Fotografie oder Postproduktion ist er sehr gut aufgestellt.

Viele Fischbacher sowie Freunde und Bekannte von außerhalb drückten Link während der Fernsehsendung die Daumen und freuten sich mit dem jung3en Mann, der bei seinem Auftritt eine sehr gute Figur abgegeben hat und recht gut, wenn auch manchmal sehr riskant gesetzt hat. Link hat sich schon des öfteren auch für andere Shows beworben. Nun hat er fast alles richtig gemacht und kann sein Glück noch gar nicht fassen.

Diese Stars bringen richtig Glück

Bis zu 200.000 Euro kann ein Kandidat in jeder Folge der neuen Show „Lucky Stars – Alles auf die Fünf!“ gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet am Ende über alles oder nichts.

Christian Düren moderiert die Show-Reihe. Er begrüßte bei der Show mit Link als „Lucky Stars“ Bülent Ceylan, Janine Kunze, Simon Gosejohan, Michael Mittmaier und Martin Klemptow. Nur durch den geschickten Einsatz dieser fünf Prominenten – den Lucky Stars – konnte Link Einfluss darauf nehmen, wie hoch der Gewinn tatsächlich ausfiel.